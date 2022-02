Com imagens de arquivo, gravações inéditas e testemunhos, “Cesária Évora” aborda a vida e carreira artística da “Diva dos pés descalços” e tem realização de Ana Sofia Fonseca, que é também jornalista freelance e escreve no jornal Contacto.

Filme "Cesária Évora" na seleção oficial do Festival South by Southwest dos EUA

O documentário “Cesária Évora” está integrado na seleção oficial da edição de 2022 do Festival South by Southwest, a decorrer de 11 a 20 de março, em Austin, nos Estados Unidos da América, anunciou hoje a produtora.

O documentário tem visionamentos agendados, durante o festival, para os dias 12, 16 e 19 de março.

Com imagens de arquivo, gravações inéditas e testemunhos, “Cesária Évora” aborda a vida e carreira artística da “Diva dos pés descalços” e tem realização de Ana Sofia Fonseca.

O filme é o culminar de uma vontade de "há muito", disse a realizadora à agência Lusa, acrescentando que o facto de ter casa no Mindelo, muito perto da de Cesária, também levou a que não deixasse a vontade por concretizar.

"A voz de Cesária Évora não deixa ninguém indiferente, a sua história também não", disse hoje à agência Lusa Ana Sofia Fonseca, acrescentando que, "sem levantar bandeiras", a cantora "lutou a vida inteira contra preconceitos".

"E conquistou um dos maiores luxos dos nossos dias - ser apenas ela própria. Em Cabo Verde ou em Hollywood, Cesária foi sempre a mesma pessoa", frisou.

Além de um filme de música, "Cesária Évora" é também um "hino à liberdade" já que, através da história da cantora, o documentário cruza contextos políticos e sociais, abordando temas como o colonialismo e a igualdade, referiu.

Nos últimos cinco anos, Ana Sofia Fonseca, que também é jornalista 'freelance', mergulhou no universo da cantora e descobriu uma história completamente diferente da biografia a que as estrelas nos habituaram, indicou.

Filme foi realizado em Portugal, França e Cabo Verde

Mulher, negra e pobre, Cesária Évora tinha mais de cinquenta anos quando "conquistou o mundo inteiro", mas a fama "nunca a deslumbrou".

A ideia é "que as pessoas se vejam ao lado da Cesária, com ela, que acompanhem a Cesária e que ponham os pés no Mindelo e entrem no universo dela, até porque Cesária viajou pelo mundo inteiro, mas nunca deixou de ter os pés no Mindelo", concluiu.

Produzido pela Carrossel Produções em associação com a Até ao fim do mundo, o filme foi realizado em Portugal, França e Cabo Verde, e tem distribuição mundial pela Cinephil/WestEnd Films.

O filme, cuja estreia em Portugal ainda não tem data prevista, tem edição de imagem de Cláudia Rita Oliveira e fotografia de Vasco Viana, e contou com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

Nascida a 27 de agosto de 1941, no Mindelo, onde morreu em 17 de dezembro de 2011, Cesária Évora foi a cantora mais reconhecida da história da música popular cabo-verdiana.

Apesar de ter começado a cantar aos 16 anos, em bares e hotéis em Cabo Verde, só depois do disco gravado em 1988 em França - "La diva aux pieds nuds" ("A diva dos pés desccalços", numa tradução livre, por assim se apresentar em palco) - a rainha da morna viria a granjear fama internacional, em consequência do encorajamento do seu conterrâneo José da Silva.





*com agência Lusa

