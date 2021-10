O filme "A metamorfose dos pássaros", de Catarina Vasconcelos, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares, revelou hoje a Academia Portuguesa de Cinema.

Filme "A metamorfose dos pássaros" é o candidato de Portugal aos Óscares

O filme, que tem somado vários prémios internacionais e está atualmente em exibição nos cinemas portugueses, é o candidato de Portugal a uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Segundo a Academia Portuguesa de Cinema, o filme de Catarina Vasconcelos foi o mais votado entre seis obras pré-selecionadas: "A metamorfose dos pássaros", "Nunca nada aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, "O som que desce da terra", de Sérgio Graciano, "Sombra", de Bruno Gascon, "Terra Nova", de Artur Ribeiro, e "O último banho", de David Bonneville.

"Um misto entre documentário e ficção, o filme aborda a história de amor dos avós e a morte da avó paterna da realizadora, que nunca conheceu, baseada nas memórias da infância e juventude da família", escreve a Academia Portuguesa de Cinema.

O filme parte das memórias de infância e juventude de vários membros da família, mas Catarina Vasconcelos preenche alguns espaços narrativos com ficção e com um imaginário estético que conjuga pintura, fotografia, composições encenadas, cheias de simbolismos.

"A metamorfose dos pássaros" é a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos e teve a estreia mundial em fevereiro de 2020 no Festival de Cinema de Berlim.

Estreou-se nos cinemas portugueses a 07 de outubro, somando até agora 5.542 espectadores, de acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Segundo a distribuidora, "A metamorfose dos pássaros" foi em 2020 "o filme português com mais presenças em festivais em todo o mundo e o mais premiado", tendo sido reconhecido, em particular, com distinções de público de vários países, também da crítica e com prémios de melhor filme, melhor documentário e melhor realização.

O filme foi produzido por Pedro Duarte e Joana Gusmão, contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP e da Fundação Calouste Gulbenkian.

Além de "A metamorfose dos pássaros", Catarina Vasconcelos fez a curta-metragem "Metáfora ou a tristeza virada do avesso" (2014).

A 94.ª edição dos Óscares, os prémios de cinema dos Estados Unidos, está marcada para 27 de março de 2022 em Los Angeles, na Califórnia. Os nomeados serão conhecidos a 08 de fevereiro.

No processo de candidaturas às nomeações, outros países já fizeram as suas escolhas, nomeadamente o Brasil, que selecionou "Deserto Particular", do realizador brasileiro Aly Muritiba.

"Deserto Particular" tem coprodução portuguesa pela Fado Filmes, através de financiamento e participação técnica, nomeadamente na montagem, assinada por Patrícia Saramago, explicou à agência Lusa o produtor Luís Galvão Teles.

França selecionou "Titane", filme de Julia Ducournau, Palma de Ouro este ano em Cannes, Espanha escolheu "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, a Colômbia selecionou "Memoria", do tailandês Apichatpong Weerasethakul, protagonizado por Tilda Swinton, a Alemanha candidatou "I'm your man", de Maria Schrader, e a Coreia do Sul "Escape from Mogadishu", de Ryoo Seung-wan.

Este ano, o Óscar de Melhor Filme Internacional foi para "Mais uma rodada", de Thomas Vinterberg (Dinamarca).

