Cinema

Filmagens de "Velocidade Furiosa 10" vão fechar autoestrada de Viseu

Redação Começa para a semana a rodagem da longa-metragem "Fast X" da famosa saga de Hollywood, em Portugal, que vai obrigar ao corte da A24, nos próximos dias 28 e 29 de junho.

Vai ser um frenesim no distrito de Viseu que acolhe a gigante equipa da produção do novo filme "Fast X", o último da saga "Velocidade Furiosa", o enorme sucesso de bilheteira da Universal Pictures.



A rodagem em Portugal começa para a semana e vai obrigar ao corte da autoestrada A24 durante dois dias, em Lamego e Castro Daire.

Por isso, se pensar em viajar na A24 nos próximos dias saiba que em Lamego a A24 estará encerrada aos condutores entre as 6h e 22h entre o troço Lamego (entrada nº9) e Armamar/Valdigem (entrada nº10), informou o município na sua página do Facebook.

No dia seguinte, a 29, será a vez do corte da A24 em Castro Daire, entre Carvalhal (entrada nº 5) e Castro Daire Norte (entrada nº7), igualmente entre as 6h e 22h, como avisa este conselho nas redes sociais.

"O concelho de Castro Daire vai ser palco das gravações de uma das maiores sagas cinematográficas do mundo durante as próximas semanas. A localização das filmagens irá criar alguns condicionamentos à mobilidade no nosso concelho durante as gravações", acrescenta o comunicado.

Ao todo serão entre 600 a 700 pessoas envolvidas na rodagem do filme em Portugal, entre estrangeiros e portugueses, como explicou Sofia Noronha, da produtora portuguesa Sagesse Productions, que está associada ao projeto. A rodagem do "Fast X" vai decorrer "durante umas boas semanas" no país nas regiões norte, centro e em Lisboa, adiantou à Lusa a produtora, em junho.

"Velocidade Furiosa 10" vai ser filmado no antigo IP5, em Viseu A rodagem em Portugal de parte do filme "Velocidade Furiosa 10", e de outras produções de grande orçamento, "tem um enorme impacto economicamente, porque é investimento direto no país", afirmou à agência Lusa a produtora portuguesa associada ao projeto.

Vin Diesel e companhia

Esta décima e derradeira produção de "Velocidade Furiosa" conta no elenco com os atores Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros. Além de Portugal, o filme, com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, também é rodado em Itália e no Reino Unido.



Ainda será preciso esperar para ver as paisagens portuguesas nesta famosa produção cinematográfica. pois a estreia de "Fast X" está agendada para 19 de maio de 2023, nos cinemas.

