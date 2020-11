Há 23 longas-metragens, três séries, uma obra de realidade virtual e uma curta-metragem de animação luxemburguesas na calha. Só o documentário sobre o percurso do Grão-Duque Henri vai receber um apoio de quase 20 mil euros.

Film Fund. 13 milhões para a cultura

Nem a pandemia trava a criatividade audiovisual luxemburguesa a julgar pelo número de candidaturas aprovadas pelo comité de seleção do Fundo Cinematográfico do Luxemburgo.

No total, 29 projetos mereceram a aprovação do júri. As 23 longas-metragens, três séries, uma obra de realidade virtual e uma curta-metragem de animação vão receber uma parte dos 13 milhões de euros que o Film Fund decidiu atribuir às produções luxemburguesas.

Produções milionárias

Só o documentário sobre o percurso do Grão-Duque Henri vai receber um apoio de quase 20 mil euros. Numa apreciação da distribuição dos apoios percebe-se rapidamente que está longe de ser uma produção milionária. A sequela da série de sucesso "Capitani" de Christophe Wagner vai encaixar 1,3 milhões de euros. De acordo com o Paperjam, as filmagens arrancam já em fevereiro de 2021.

Da mesma produtora, a Samsa Film, o filme "Corsage" sobre uma imperatriz evelhecida, assinado por Marie Kreutzer, começa a ser filmado pela mesma altura com um apoio de 1,5 milhões de euros.

Ambiciosa, a longa-metragem "Conan, o Bárbaro" vai receber 1,15 milhões de euros. Na apreciação dos jurados, os filmes de animação voltaram à ordem do dia. Eleitas, as duas longas-metragens e a série também contam com uma ajuda de peso. "Les Contes du hérisson" de Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli recebem 1,44 milhões de euros e "Allah n'est pas obligé" de Zaven Najjar outros 1,5 milhões. A série animada "Le Petit Prince et ses amis" de Olivier Derynck soma 1,2 milhões de euros.





