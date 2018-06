As comemorações do 10 de junho, Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesa, terminaram ontem, sexta-feira, com um mural que homenageia os ícones da cultura portuguesa e luxemburguesa, da autoria dos Borderlovers, no Grund, na capital.

Figuras portuguesas e luxemburguesas decoraram a capital por ocasião do 10 de junho

Durante uma semana, de 11 a 15 de junho, a cidade do Luxemburgo recebeu diversos murais que homenageavam figuras emblemáticas portuguesas e luxemburguesas.

O projeto no Luxemburgo foi semelhante a uma iniciativa que os Borderlovers apresentaram no ano passado, em Paris, em que associaram intelectuais portugueses e franceses, a convite do Instituto Camões em França.



Enquanto em Paris puseram Amália Rodrigues ao lado de Édith Piaf e juntaram Fernando Pessoa a Marcel Proust, no Luxemburgo uniram Sophia de Mello Breyner à poetisa luxemburguesa Anise Koltz, na rue de Notre Dame. No exterior da Biblioteca Nacional do Luxemburgo, Sérgio Godinho figurou ao lado de Serge Tonnar, defensor dos direitos dos imigrantes e refugiados, e Almada Negreiros dividiu um mural com Joseph Kutter, no Marché aux Poissons. Os realizadores Pedro Costa e Pol Cruchten foram os nomes escolhidos na área cinematográfica.



Ivo Bassanti, de 39 anos, e Pedro Amaral, com 58, são a dupla de artistas que formam os Borderlovers, nome inspirado na perturbação de personalidade "borderline”.



