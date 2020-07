Salvador Martinha será “o primeiro a abrir portas ao Recreio, na sua primeira atuação sem máscara e sem filtros”, no dia 23 de julho. O espetáculo de Salvador Martinha terá uma primeira parte assegurada por Luana do Bem.

Festival Recreio no Jamor com Bruno Nogueira

Os humoristas Bruno Nogueira, Eduardo Madeira e Salvador Martinha, entre outros, integram o cartaz do Recreio, iniciativa que irá decorrer entre 23 e 26 de julho no Estádio do Jamor, no concelho de Oeiras.

Salvador Martinha será “o primeiro a abrir portas ao Recreio, na sua primeira atuação sem máscara e sem filtros”, no dia 23 de julho. O espetáculo de Salvador Martinha terá uma primeira parte assegurada por Luana do Bem.

Para 24 de julho estão agendados dois espetáculos: no primeiro, “o consagrado Eduardo Madeira regressa aos tempos de trás do pavilhão e junta as suas seis cordas às observações jocosas sobre os portugueses, o futebol e tudo que os une”. Antes de Eduardo Madeira passará pelo palco André de Freitas.

O segundo espetáculo do dia junta em palco Beatriz Gosta e Rita Blanco.

A agenda do Recreio para 25 de julho inclui também dois espetáculos, um de Carlos Coutinho Vilhena, com abertura de Tiago Almeida, e um outro que volta a reunir Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso, depois do programa de televisão “Fugiram de casa de seus pais”, isto no dia “de soprar as 65 velas ao mais britânico de todos os escritores lusos”.

O Recreio termina no dia 26 com Guilherme Geirinhas e Diogo Batáguas.

Os bilhetes para os vários espetáculos já estão à venda e os preços variam entre os 14 e os 20 euros.

