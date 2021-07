O baterista Sérgio Manique Jr. da cidade do Luxemburgo atua no festival "Lollapalooza", em Chicago, a 29 de julho.

Festival Lollapalooza em Chicago

Sérgio Manique Jr., um português do Luxemburgo num grande palco americano

O baterista Sérgio Manique Jr. da cidade do Luxemburgo atua no festival "Lollapalooza", em Chicago, a 29 de julho.

Miley Cyrus, Post Malone, Magan Thee Stallion e Foo Fighters. Este é o alinhamento do festival "Lollapalooza", que atrairá milhares de espectadores a Chicago, nos EUA, a partir desta quinta-feira 29 de julho.

Um português está também em destaque no grande evento musical. Sérgio Manique Jr. é baterista e irá atuar com o cantor Tristan Simone no festival que decorre na terceira maior cidade dos Estados Unidos. O jovem português de 26 ano mudou-se para o Grão-Ducado com a sua família em 1996 e cresceu em Steinfort e na Cidade do Luxemburgo. Formou-se no Instituto de Música Popular de Berklee, nos EUA.

O edição alemã do Luxemburger Wort falou com o jovem músico sobre a atuação no festival americano e a sua vida no coração de Los Angeles, a poucos minutos de Hollywood.

Sérgio Manique Jr, antes de mais, parabéns, atua no festival "Lollapalooza" - um verdadeiro sucesso! Já está entusiasmado?

Muito obrigado, penso que é uma oportunidade única na vida e uma benção ao mesmo tempo. Estou ansioso por poder utilizar todas as competências que aprendi como músico e trazê-las para o palco. Partilho este palco com algumas das minhas maiores inspirações e modelos a seguir. Momentos como estes são extremamente gratificantes.

Já tocou para uma audiência tão grande?

Sim, fiz uma digressão em 2017 com Anselmo Ralph, um excelente artista pop português. Tocámos nesse verão num dos maiores festivais de Angola, o chamado "United Festival da Música", onde atuámos para 30 mil pessoas.

Atuar com Tristan Simone no festival "Lollapalooza" faz parte do seu currículo universitário - isso soa incrivelmente excitante. De que é que se trata?

O Instituto de Música Pop de Berklee leva os estudantes da sala de aula para o palco do festival. Passamos um ano a preparar intensivamente o grande espetáculo - desde a seleção de artistas a questões empresariais e aspetos musicais. Foi-me dada a oportunidade de planear o espetáculo, de assumir o papel de diretor musical e, claro, de tocar bateria. Também tive a oportunidade de trabalhar com Tristan Simone no seu próximo álbum de estreia - e é ótimo poder trazer esse trabalho para um cenário ao vivo também.

Deixou o Grão-Ducado há cinco anos? Porquê? Afinal foi bastante bem sucedido como músico e tinha a sua própria banda, entre outros projetos.

Esta pergunta é-me feita com frequência. Nos anos anteriores à minha licenciatura, trabalhei com vários artistas regionais e nacionais, incluindo Edsun, Bolingo Poba, Frank Landon, Dorian & Louvar, DJ Ben Leo, e Hope Sounds. Tinha ouvido falar de Berklee na altura - e enquanto fazia muita música cresceu em mim o desejo de me candidatar. Ou seja, o meu objetivo não era sair do Luxemburgo, mas crescer musicalmente.

Porque decidiu frequentar a faculdade? Um músico - e muitos percursos provam isso - não precisa de um diploma para ser bem sucedido.

Eu não diria que estava interessado em ter uma licenciatura. Era fascinado pela música pop americana desde criança - e sabia que podia aprender mais sobre ela indo para os Estados Unidos. Além disso, ao estudar no Instituto Berklee, pude rodear-me de músicos que pensam de forma semelhante e crescer a partir daí.

Existem diferenças na forma como os Estados Unidos e a Europa ensinam técnicas e conhecimentos musicais?

Na Europa sempre senti que a música era ensinada de uma forma bastante tradicional. Como sempre me interessei pelos estilos de hip-hop, pop e r&b, estilos de música que todos tiveram origem nos Estados Unidos, era óbvio - e adequado - ir para os EUA.

Vive atualmente em Los Angeles. A área real da cidade é metade da dimensão do Luxemburgo - e tem pouco menos de quatro milhões de habitantes. Como é que a vida lá é diferente da Cidade do Luxemburgo?

Sinto-me totalmente perdido em qualquer lugar com mais de 100 habitantes... (risos) Estou a brincar! Los Angeles é um verdadeiro hotspot para pessoas com a minha profissão. Adoro a natureza e a paisagem da Califórnia, mas a cidade pode ser bastante caótica e rapidamente avassaladora.

Los Angeles fica a várias horas de avião do Luxemburgo - tem saudades da sua antiga casa?

Sim, claro. A minha mãe e também muitos dos meus amigos ainda vivem no Grão-Ducado. Anseio sempre muito vê-los de novo e passar tempo no lugar onde cresci. Fico sempre muito nostálgico no verão porque sinto falta da Schueberfouer. Uma vez por ano, todos se reúnem lá.

Com que frequência visita amigos e familiares?

O ano passado foi um verdadeiro desafio devido à situação pandémica. No passado, chegava sempre no Natal e ficava até ao início do novo ano.

Quais são os seus planos para o futuro? Gostaria de continuar nos Estados Unidos?

Neste momento estou a tentar concentrar-me no desenvolvimento das minhas competências como produtor musical e a trabalhar com artistas de todo o mundo. Quero definitivamente estar onde estão as melhores oportunidades - mas idealmente gostaria de ficar nos Estados Unidos.

Com que músicos gostaria de colaborar um dia?

Com Dua Lipa, Rosalia, Pharrell Williams, Tame Impala... São demasiados ...

E qual é o próximo passo na carreira?

Neste momento estou ansioso por voltar a ver a minha família e passar algum "tempo de qualidade" com eles. Também tenho um projeto emocionante de lançamento em agosto chamado Sheek, uma dupla pop alternativa que formei em Los Angeles com o meu bom amigo e músico Jordan Meek. E, de volta a casa, vou colaborar com o artista luxemburguês Edsun. Estou definitivamente ansioso por continuar a trabalhar com novas pessoas em novos lugares.

