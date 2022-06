Festival em Berlim para celebrar cultura portuguesa a 11 de junho

Entrevista a Teresa Salgueiro “Portugal seria melhor se houvesse lugar para o pensamento”

Distinguida com o prémio José Afonso na sua cidade (Amadora) por causa do álbum “O Horizonte”, Teresa Salgueiro fala de alegrias e receios, de memórias e do presente, de vinte anos nos Madredeus e dos dez anos que já passaram após a sua saída, de Portugal e do mundo.