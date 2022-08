Mais de 22 mil pessoas, sobretudo jovens, são esperadas este fim-de-semana no "e-Lake Festival", junto ao lago de Echternach. Dois dias cheios de música, atrações e muita diversão. A entrada é gratuita.

Música

Festival e-Lake. Todos os caminhos vão dar a Echternach

Marc THILL

O grande festival de música e-lake está de volta em todo o seu esplendor para os concertos cénicos junto ao lago de Echternach que atraem, normalmente, mais de 20 mil pessoas, sobretudo jovens, vindas de todo o país e além-fronteiras.

A 27ª edição do e-Lake decorre este fim de semana e são esperadas 22 mil pessoas, mil das quais irão pernoitar no acampamento, segundo refere o Luxemburguer Wort.

Há uma vasta oferta musical que inclui pop, rap, ska ou indie, e artistas para todos os gostos. O arranque do festival terá o rap e o hip-hop como banda sonora, estando previstas atuações de bandas como Die Orsons, Antilopen Gang, De Läb, Mutiny On The Bounty e Hunneg Strëpp.

Mas há mais atrações neste festival com um poderoso sistema de som de 50 mil watts. O público vai ser brindado também com um grandioso espetáculo de luzes, e ecrãs gigantes vão se destacar pelo local.

Photo: Viktor Wittal

Último dia é reservado a músicos do Luxemburgo

Já o sábado será dedicado à música eletrónica. O cartaz é encabeçado pelo DJ Paul Van Dyk, a que se seguirão músicos como Simon Patterson, Will Atkonson e Waztoo.

O domingo é reservado a músicos do Luxemburgo. Subirão ao palco os Schëppe Siwen, Toxkäpp e Plemm Plemm Soundsystem.

Como habitualmente, a entrada é livre, já que o festival é financiado por patrocinadores e pela venda de bebidas e merchandising.

Em 2020, o e-Lake foi cancelado, e em 2021, realizou-se com lotação reduzida, reserva de bilhetes e apresentação de certificado digital. A última edição contou, até, com a presença d Impf-Bus, o autocarro de vacinação que percorreu as estradas do país.





