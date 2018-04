Entre 2 e 9 de maio, a edição número 7 do Festival do Filme Brasileiro vai exibir nove filmes, distribuídos por salas entre as cidades do Luxemburgo, Bettembourg e Dudelange. Mas não haverá apenas cinema, uma vez que também há música com Gregório e o seu grupo, além de colaboração com duas associações luxemburguesas.

Festival do Filme Brasileiro terá nove películas no início de maio

Paulo Jorge Pereira Cinema, música e colaboração com duas associações estão incluídos no programa.

Entre 2 e 9 de maio, a edição número 7 do Festival do Filme Brasileiro vai exibir nove filmes, distribuídos por salas entre as cidades do Luxemburgo, Bettembourg e Dudelange. Mas não haverá apenas cinema, uma vez que também há música com Gregório e o seu grupo, além de colaboração com duas associações luxemburguesas.

Pieca Levy, presidente da organização, explicou que este evento “procura trazer a cultura do Brasil ao Luxemburgo através do cinema, usando os filmes como proposta de reflexão e diálogo com base nos filmes”, regozijando-se com “a adesão do público e a visibilidade do certame”.

Por outro lado, manifestou-se esperançada de que o fecho da Cinemateca para desinfestação “possa estar resolvido a tempo”, uma vez que há quatro filmes programados para exibição naquela sala. E explicou a mudança de outubro/novembro para maio com a “concentração excessiva de festivais” naquele primeiro período.

Ao mesmo tempo haverá colaboração com a Associação das Vítimas da Estrada – na abertura vai passar um filme com nove minutos em que 25 membros falam sobre a organização e, antes de cada película, será exibido um spot de prevenção contra a condução com uso de telemóvel – e com a Associação Solidariedade Terceiro Mundo (ASTM).

Neste caso, em Dudelange, a sessão será de entrada livre com direito a um aperitivo oferecido pelo Serviço para a Igualdade de Oportunidades e a Comissão Consultiva da Coesão Social da comuna de Bettembourg. Pieca Levy sublinhou a “profunda convicção de partilha com os valores” das associações em causa, não esquecendo que “todos os filmes traduzem, de algum modo, a realidade social brasileira”.

Programa

Na abertura, a 2 de maio, o Kinepolis de Kirchberg passa, a partir das 19h, “O Filme da Minha Vida”, baseado numa obra do chileno Antonio Skármeta, autor do famoso “O Carteiro de Pablo Neruda”, e com Vincent Cassel no elenco e direito a cocktail no final.

No dia seguinte, com entrada livre, a partir das 20h, no Ciné Le Paris, em Bettembourg, é exibida a obra Berenice, uma história sobre o tema da transexualidade, com realização de Allan Fiterman.

Com Nuno Lopes no elenco, o filme Joaquim relata a história de Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, revolta contra o domínio português no Brasil. Mas, conforme revelou a presidente da organização, trata-se de contar a história “do homem antes de liderar esse movimento”.

“Vazante”, obra a preto e branco cuja ação decorre “no Brasil esclavagista”, passa às 17h de sábado, 5 de maio, no Ciné Starlight – CNA, com entrada livre e parceria junto do Serviço de Igualdade de Oportunidades da comuna de Dudelange. Realizada por Daniela Thomas, a obra aborda “a exploração das mulheres também do ponto de vista sexual”.

Da Taça a Lima Duarte

“Aos Teus Olhos” é um dos filmes com passagem agendada para a Cinemateca, no sábado, dia 5, às 19h. Analisa “o poder das redes sociais”, preconceitos e o modo como a vida de alguém pode ser destruída num ápice. Pieca Levy aconselhou o filme para visionamento “em família”.

A comédia “O Roubo da Taça”, numa abordagem diferente sobre o desvio da Jules Rimet, troféu do Mundial que o Brasil teve direito a guardar depois de ser tricampeão em 1970, será exibida no domingo, dia 6 de maio, às 19h, no Utopia.

Para os três últimos dias ficam “Pendular” (18h30 de segunda-feira, dia 7), “filme de autora que traça um paralelo entre arte e amor”; “Deserto” (dia 8, a partir das 18h30), “uma alegoria poética sobre religiões e preconceitos em que o gigante Lima Duarte sobressai com um monólogo de seis minutos sobre a velhice e a decadência artística” e, por fim, “Gabriel e a Montanha” (dia 9, às 19h30, no Ciné Starlight), “docuficção sobre os últimos meses de uma longa viagem de um amigo de infância do realizador”, Fellipe G. Barbosa. Os atores, à exceção do protagonista e da namorada, “conheceram o protagonista da história que foi encontrado morto em 2009 no Monte Mulanje, no Malawi”.