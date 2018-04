Nove películas abordam temáticas variadas na edição número sete do evento, repartida entre a cidade do Luxemburgo, Bettembourg e Dudelange.

Festival do Filme Brasileiro entre 2 e 9 de maio

Nem só de cinema se fará o Festival do Filme Brasileiro, que vai decorrer entre 2 e 9 de maio nas cidades do Luxemburgo, Bettembourg e Dudelange, uma vez que haverá também, por exemplo na sessão de encerramento, música com Gregório e o seu grupo. A edição número sete do Festival foi apresentada esta quinta-feira pela presidente do evento, Pieca Levy, que falou acerca do entusiasmo em redor do certame, dos nove filmes em exibição e da partilha com outras instituições.

Assim, o festival abre com "O filme da minha vida", baseado no romance de Antonio Skármeta, autor d'O Carteiro de Pablo Neruda, num dia dedicado à Associação das Vítimas na Estrada. Haverá um filme com a duração de nove minutos em que vários elementos da associação falam dela e todas as películas vão contar, antes da sua exibição, com um spot de prevenção contra a condução em simultâneo com o uso de telemóvel.



Berenice, Joaquim, Vazante - sessão gratuita que inclui um aperitivo, numa oferta do Serviço para a Igualdade das Oportunidades e da Comissão Consultiva da Coesão Social da comuna de Bettembourg -, Aos Teus Olhos, O Roubo da Taça, Pendular, Deserto e Gabriel e a Montanha serão as outras obras em exibição no Festival.



Mais informações em www.festivaldufilmbresilien.lu.











