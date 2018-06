A companhia fundada pela bailarina portuguesa Catarina Barbosa e pelo coreógrafo belga Baptiste Hilbert, As We Are (AWA), organiza um fim de semana dedicado à dança no Luxemburgo, com a participação de bailarinos de Portugal.

Cultura 2 min.

Festival de dança fundado por portuguesa no Luxemburgo quer mostrar "talento nacional"

A companhia fundada pela bailarina portuguesa Catarina Barbosa e pelo coreógrafo belga Baptiste Hilbert, As We Are (AWA), organiza um fim de semana dedicado à dança no Luxemburgo, com a participação de bailarinos de Portugal.

O festival, que decorre este sábado e domingo, no Centro Cultural Kinneksbond, em Mamer, vai contar com 'workshops' de dança para profissionais e para o grande público e um espetáculo com peças de vários coreógrafos europeus, incluindo os portugueses António Cabrita e São Castro, diretores artísticos da companhia Paulo Pimenta, em Viseu. "Para nós era muito importante ter uma companhia portuguesa e mostrar que em Portugal há um talento enorme", disse à Lusa Catarina Barbosa.



Os bailarinos portugueses apresentam este sábado a peça "Rule of thirds", originalmente uma co-produção da Culturgest e do Teatro Viriato, em Viseu, dinamizando ainda duas 'workshops'.



Para Catarina Barbosa, radicada no Grão-Ducado há cerca de dois anos, o festival é uma oportunidade para "fazer uma ponte entre Portugal e o Luxemburgo". Natural da Póvoa de Varzim, Catarina Barbosa iniciou-se na dança com cinco anos, na Academia Gimnoarte, tendo obtido o diploma de bailarina profissional na Escola de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, em 2009. A bailarina concluiu a formação na Suíça, no Ballet Júnior de Genebra, onde conheceu o belga Baptiste Hilbert, natural de Arlon, uma localidade na fronteira com o Luxemburgo, com quem fundou a associação AWA.



Um dos objetivos da companhia fundada pelo casal luso-belga é "democratizar" a dança contemporânea, abrindo portas a um público mais vasto. "As pessoas têm medo de ver dança contemporânea, têm medo de não perceber o espetáculo. Nós queremos abrir a dança a todos, incluindo às famílias, e mostrar que é acessível ao grande público", explicou Catarina Barbosa.

Batizado "Plataforma europeia AWA - As We are", o festival conta com o apoio do Centro de Criação Coreográfica do Luxemburgo (Trois C-L), da Confederação Nacional da Dança e do Centro Cultural Português – Camões.



Nesta primeira edição participam, além dos bailarinos portugueses e dos organizadores, também o espanhol Eduardo Torroja, o franco-suíço Edouard Hue e o albanês Brigel Gjoka.O programa completo pode ser consultado na página internet do Centro de Criação Coreográfica do Luxemburgo (Trois C-L) ou no portal da AWA.

P.T.A. / Lusa