As nossas sugestões para aproveitar o fim de semana no Luxemburgo.

Cultura 3 min.

Guia

Festival de comida de rua ou concurso de cães para animar o fim de semana

Tiago RODRIGUES Concursos de poesia e de cães, passando por um festival de comida de rua. Estão são as nossas sugestões para aproveitar o fim de semana no Luxemburgo.

Quinta-feira (30), a partir das 18h30, no ChouChou e Encore

Evento Aperinetwork

Esta quinta-feira, a partir das 18h30, o evento de socialização pós-trabalho Aperinetwork está de volta, com uma nova localização. O ponto de encontro é no ChouChou e no Encore, dois clubes na rue de Bouillon, na capital.

Os dois locais estão diretamente ligados. Enquanto o ChouChou oferece um ambiente de entretenimento musical ao vivo e serviço de restaurante, com um terraço acolhedor, o Encore irá contar com a atuação de dois djs e haverá também uma área VIP para reserva de mesas. O evento é de entrada gratuita.

De quinta-feira (30) até sábado (1), às 20h, no Théâtre des Capucins

Peça de teatro "The Writer"

A peça experimental da escritora britânica Ella Hickson sobre as relações de género contemporâneas e o seu impacto na criação artística causou uma sensação quando estreou em Londres, em 2018. No centro da peça está a personagem da escritora, uma mulher que se propõe criar um trabalho cénico inovador, livre de influências patriarcais.

O público é cooptado para se tornar espectador de alguns dos escritos à medida que cenas do seu trabalho são encenadas dentro da peça. Há sessões esta quinta, sexta e sábado, entre as 20h e as 22h, no Théâtre des Capucins, na capital. Os preços dos bilhetes variam entre os 8 euros para jovens e até 20 euros para adultos.

Sexta-feira (31), às 20h, nas Rotondes

Concurso "Poetry Slam de Lux' 13"

Este é o evento para o qual os 'slammers' da região se têm vindo a preparar há um ano. Após meses a escrever os poemas e desatar o fluxo criativo, tomam o palco, preparados para esmagar o concurso sob o peso das suas palavras. Diante de uma audiência encarregada de coroar o campeão do ano, levantam questões como outros levantam ferro, contraem as palavras como outros contraem músculos.

As bestas da poesia serão libertadas esta sexta-feira, às 20 horas, no centro cultural Rotondes, na capital. Serão admitidos participantes a partir dos 16 anos e os textos serão apresentados em francês e alemão. Os bilhetes custam 6 euros para menores de 26 anos e 14 euros para pessoas com mais de 26.

Sábado (1) e domingo (2), às 19h, na LuxExpo, Kirchberg

Concurso "105th & 106th International Dog Shows"

A mais recente edição da exposição canina internacional está a chegar à LuxExpo The Box, em Kirchberg, na capital, este fim de semana. Esta é a oportunidade perfeita para ver alguns dos mais talentosos e belos cães do mundo a concorrer em várias competições e campeonatos, incluindo o Lorraine-Luxemburgo.

Haverá também muitas demonstrações ao vivo com cães-guia, mantrailing e agility. E se estiver à procura de produtos para mimar o seu amigo peludo, haverá ainda uma gama de produtos relacionados com animais de estimação. O bilhete custa 7 euros. Os cães só podem entrar no evento gratuitamente com um Passaporte de Animal de Estimação da UE e vacinas atualizadas.

Sábado (1) e domingo (2), a partir das 12h, no Rotondes

"eat it!" – Festival de comida de rua

Quando toda a gente pensava que a comida de rua não tinha nada de bom para oferecer, os clientes das Rotondes ainda a apreciam! O centro cultural estreou com carrinhas de comida cheia de sabores e nunca mais foram igualados desde então. Mais uma vez, o festival "eat it!" vai manter a sua promessa: receber os gourmets e os foodies num ambiente festivo.

Quer seja carnívoro, flexitariano, vegetariano ou vegano, todos estarão de acordo quanto ao lema do festival: comer bem é vida! O evento decorre no sábado, das 12h às 22h, e no domingo, das 12h às 18h. A entrada é gratuita.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.