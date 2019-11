O festival começa no dia 8 de novembro, com a projeção do filme "Gelo", na presença dos realizadores. Ao todo, são nove os filmes que vão ser exibidos no Luxemburgo, uma iniciativa do Centro Cultural Português – Camões e da Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

Festival de Cinema Português arranca na próxima semana

Uma seleção de nove longas-metragens será exibida durante a mostra anual de filmes lusos no Luxemburgo. O destaque deste ano é o filme "Snu" de Patrícia Sequeira, sobre o romance entre o antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro e a companheira Snu Abecassis.

Para além deste drama biográfico, o cartaz inclui ainda oito filmes portugueses: "Gelo", "Tabu", "Pedro e Inês", "Refrigerantes e canções de amor", "São Jorge", "Faz-me companhia", "Correspondências" e "Cruzeiro Seixas: As cartas do rei Artur".

A abertura do festival está marcada para o dia 8 de novembro, com o filme "Gelo", no cinema Utopia, que vai contar com a presença dos realizadores Luís Galvão Teles e Gonçalo Galvão Teles.

O festival decorre entre o dia 8 e 16 de novembro em três salas da capital: Cinemateca, Cinema Utopia e Centro Cultural Português – Camões.