O 74º Festival de Cinema de Cannes arranca esta terça-feira e o Grão-Ducado concorre à Palma de Ouro com "Les Intranquilles". Duas produções de animação também serão apresentadas fora da competição.

Luxemburgo concorre à Palma de Ouro no Festival de Cannes

Ana Patrícia CARDOSO O 74º Festival de Cinema de Cannes arranca esta terça-feira e o Grão-Ducado concorre à Palma de Ouro com "Les Intranquilles". Duas produções de animação também serão apresentadas fora da competição.

Após o hiato de um ano, devido à pandemia de covid-19, o Festival de Cinema de Cannes está de volta esta terça-feira e vai durar até 17 de julho. A passadeira vermelha será estendida mas o formato do certame estará adaptado às restrições sanitárias por causa da covid-19. Ainda assim, a pompa e glamour estão de volta e os prémios também. E o Luxemburgo marca presença. Este ano, são três filmes - duas animações - que rumaram a França para representar o país.

Na competição principal está a coprodução luxemburguesa "Les Intranquilles", do realizador Joachim Lafosse, produzida pela Samsa FIlm e produtoras belgas e francesas. O filme trata o drama de um casal que lida com o transtorno bipolar de um deles e é protagonizado por Leïla Bekhti e Damien Bonnard. Será exibido no dia 16 de julho e concorre com outras 23 obras à Palma de Ouro, entre elas, "The French Dispatch" de Wes Anderson, "Everything was well" de François Ozon, ou "Benedetta" de Paul Verhoeven.

Outra produção da Samsa Film também foi a Cannes, mas fora da competição. É a animação "Where is Anne Frank?", do israelita Ari Folman, o mesmo realizador de "Valsa com Bashir", 2008.



When a secret is shared by millons of people... Does it keep being a secret? Anne Frank could never imagine that her diary would be read all over the world. When her best friend emerges from its pages, she cannot believe it either. #WhereIsAnneFrank #Cannes2021 pic.twitter.com/m7pDqyweRG — Where Is Anne Frank (@whereisannef) July 1, 2021

O terceiro filme luxemburguês - outra animação - é "Le Sommet des Dieux", uma adaptação do mangá homónimo de Jirô Taniguchi. Foi coproduzido pela Mélusine Production e realizado por Patrick Imbert, que também realizou o filme de animação "Le Grand Méchant Renard et autres contes".

"Le Sommet des Dieux" Bild: Melusine Productions

O presidente do Júri deste ano é o realizador norte-americano Spike Lee, o primeiro negro a ocupar esse papel na história do festival.

Foto: AFP





