Festival de cinema e concertos animam o fim de semana no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES O Festival de Cinema da Cidade do Luxemburgo será a grande atração deste fim de semana, com vários filmes em exibição nos cinemas da capital. Também há concertos e um espetáculo circense nas nossas sugestões.

De quinta-feira (2) até domingo (12), nos cinemas da Cidade do Luxemburgo

Luxembourg City Film Festival

De 2 a 12 de março, o Luxembourg City Film Festival está de volta para a sua 13ª edição com 11 dias de festividades no centro da Cidade do Luxemburgo em cinemas parceiros (Ciné Utopia, Kinepolis Kirchberg, Cinémathèque de la Ville de Luxembourg) e online.

Apoiado pelo Ministério da Cultura e pela Comuna da capital, este evento é o festival oficial do país. Todos os anos, promete conteúdos de inegável qualidade artística, assim como numerosos exclusivos cinematográficos.

Um verdadeiro panorama da criação contemporânea internacional, através de uma seleção de ficção e documentários, exibições especiais, produções nacionais e um ciclo para públicos jovens. O passe do festival custa 50 euros e o bilhete diário custa 9,50 euros.

Quinta-feira (2), no Apoteca, Cidade do Luxemburgo

Secret Music Sessions

As "Sessões Secretas de Música" estão de volta à cave do Apoteca, na capital, esta quinta-feira, a partir das 19 horas. Com um novo dia e um novo conceito – Boiler Room Edition (ou 'edição da sala das caldeiras', em português) – o evento vai alterar a configuração do clube.

Os participantes vão ser as estrelas ao poder fazer parte de uma emocionante experiência, num espetacular cenário de filmagens por parte de Secret Music Sessions. É preciso reservar o lugar e será necessária a assinatura para obter o consentimento de direitos de imagem.

Sexta-feira (3), às 21h, no Flying Dutchman, Beaufort

The Doors In Concert

Reviver o autêntico som e aparência ao vivo. The Doors in Concert é uma banda de tributo a The Doors com o mesmo som, aspeto, equipamento e energia que a banda de rock norte-americana no seu auge. O grupo utiliza exclusivamente os mesmos instrumentos e setlists dos The Doors durante os seus dias dourados.

Concentra-se em todos os pequenos detalhes que fizeram da banda uma das mais icónicas de sempre. Esta sexta-feira, The Doors in Concert no palco do clube Flying Dutchman, em Beaufort, a partir das 21 horas. O bilhete custa 22 euros se for comprado online ou 28 se for comprado à porta no próprio dia.

Sexta-feira (3) e sábado (4), às 19h, no Rotondes, Cidade do Luxemburgo

Circo mudo "Huitième Jour"

Estamos no alvorecer do oitavo dia. São três. Como se o seu mundo estivesse vazio, como se o tempo fosse passando lentamente, sem limites ou futuro, eles simplesmente existem, lá, aqui, até ao momento em que existir não é suficiente. Quem são eles? De que estão eles à espera? E até onde irão eles juntos? Do seu tédio, nascerão jogos da vida, simulacros de poder, façanhas no banal, necessariamente absurdas.

Pouco a pouco, através de transgressões por vezes minúsculas, muitas vezes lúdicas, mas sempre irreversíveis, transformarão o espaço, indo um pouco longe demais, para o prazer de uma só vez.

Esta peça circense muda vai estar em palco no centro cultural Les Rotondes, na capital, esta sexta-feira e sábado, às 19 horas. O bilhete custa 12 euros para maiores de 26 anos e 6 euros para quem tem menos de 26 anos.

Domingo (5), às 18h, no De Gudde Wëllen, Cidade do Luxemburgo

Concerto BRNS Goodbye Tour

Após 13 anos de existência, o grupo belga de indie rock BRNS vai dizer adeus aos palcos. Quatro discos depois, um EP e centenas de concertos em toda a Europa e fora dela. Para celebrar esta intensa experiência, a banda fará uma digressão final durante a primavera: quinze datas na Bélgica, França, Suíça e Luxemburgo para uma despedida em grande.

Este domingo, a partir das 18 horas, no bar De Gudde Wëllen, na capital. O bilhete custa 14 euros online e 17 euros se comprado no próprio dia (para estudantes, 10 euros online e 13 à porta).

