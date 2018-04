Os títulos da seleção oficial da 71ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes foram revelados na semana passada durante a conferência de imprensa conduzida pelo diretor artístico do certame, Thierry Frémaux, e Pierre Lescure, presidente do festival.

Festival de Cannes. Tapete sem selfies

Mais do que sobre os filmes selecionados, os jornalistas “obrigaram” os responsáveis do festival a falarem mais de meia hora sobre a proibição de tirar selfies no tapete vermelho. A decisão fora tomada e divulgada dias antes. Os jornalistas fizeram-se porta-vozes da surpresa que houve, sobretudo nas redes sociais. Frémaux e Lescure defenderam a interdição de selfies, justificando a posição com “questões de segurança”, “para evitar perder tempo no tapete vermelho e não atrasar as projeções” e mesmo por “questão de classe”. Frémaux acha que selfies não correspondem ao “nível” do festival de Cannes.

Os jornalistas não ficaram contentes com outra novidade: o fim das projeções destinadas à imprensa horas antes, ou na véspera, das oficiais. Parece que as opiniões dos críticos, publicadas cada vez mais depressa, podem influenciar o público da projeção da competição e até (que horror!) aborrecer os cineastas e as suas equipas.

Voltemos ao que conta: os filmes que vão disputar a Palma de Ouro. Entre os mais conhecidos na corrida encontram-se, entre outros, Spike Lee, com “Blackkklansman”, o italiano, habitual convidado do festival, Matteo Garrone com “Dogman”, Pawel Pawlikowski com “Cold War” ou Jean-Luc Godard com “Le Livre d’images”. “Everybody Knows”, do iraniano Asghar Farhadi, será o filme de abertura e outro iraniano, Jafar Panahi, está nos selecionados oficiais. Como nas edições transatas a lista de filmes a concurso (ver caixa) pode aumentar.

Seria ótima uma “surpresa portuguesa” mas será pouco provável. Em 2018 os portugueses terão de se contentar com a presença no evento paralelo da ACID (estrutura que apoia o cinema independente) e que propõe uma “ACID trip” a Portugal para mostrar o cinema luso. Os filmes selecionados pela associação portuguesa de realizadores para esta viagem cinematográfica a Portugal foram “Colo”, de Teresa Villaverde, “Terra Franca”, de Leonor Teles, e “Verão Danado”, de Pedro Cabeleira. E a organização prevê uma mesa redonda sobre cinema português. Também os filmes “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, e “Amor, Avenidas Novas”, de Duarte Coimbra, foram selecionados para a Semana da Crítica, um dos programas paralelos do festival francês que decorre de 8 a 19 de maio.