A localidade de Contern, no Luxemburgo, recebeu este fim de semana, 21 e 22 de julho, a 25ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada, com a presença de 50 autores de BD.

Festival de Banda Desenhada de Contern comemora 25 anos

A localidade de Contern, no Luxemburgo, recebeu este fim de semana, 21 e 22 de julho, a 25ª edição do Festival Internacional de Banda Desenhada, com a presença de 50 autores de BD.

Durante o fim de semana, os amantes dos “livros de quadradinhos” aproveitaram mais de 100 ‘stands’ de venda nos quais tiveram a oportunidade de falar com os 50 autores internacionais que marcaram presença.

Entre os autores destaca-se Batem, presidente honorário e autor do cartaz desta edição com o Marsupilami, personagem que começou a desenhar com Franquin, o seu criador, falecido em 1997. Com mais de seis décadas, as aventuras do animal misterioso de cauda grande, Marsupilami, continuam a conquistar admiradores.

Além de Batem, também Eric Stoffel, Laura Zuccheri, Luguy, Carine Racine, Yoann, Clémence Perrault, Grimée, Muriel Blondeau, Azara, Brigitte Carrière, Noe Kumiyo, Janry, Sabrina Kaufmann, Walt, Foerster, Juliette Fournier, entre outros, tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho no festival que é tido como dos mais importantes do género.



Além da feira, houve animação de rua com músicos, palhaços e acrobatas que entretiveram os visitantes. Os mais novos tiveram ao dispor concursos, insufláveis e pinturas faciais.

Em paralelo, decorreu a exposição "Au fil du temps - La BD des années 30 à 70", a coleção de Banda Desenhada que Charles Bauer reúne desde 1953.









