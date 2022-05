Festival das Migrações termina este fim de semana

O Festival das Migrações, Cultura e Cidadania termina este fim de semana, com os habituais stands associativos, concertos, encontros literários, entre outros eventos.

Henrique DE BURGO O Festival das Migrações, Cultura e Cidadania termina este fim de semana, com os habituais stands associativos, concertos, encontros literários, entre outros eventos.

Ao contrário das edições anteriores, este ano o festival decorreu em vários locais do país, durante dois meses (desde 9 de março). Este fim de semana é organizada uma versão mais pequena do tradicional festival, no Centro de Promoção de Artes (CEPA), em Hollerich, na capital.



No sábado, está aberto ao público entre 10h30 e as 23h e vai contar um encontro literário, às 13h, com escritores lusófonos. Às 19h vai ter lugar um cine-debate sobre o filme "O poeta da Ilha", na presença do realizador Júlio Silva, num filme que conta a história de um poeta cabo-verdiano preso na semana anterior ao 25 de Abril. À mesma hora há concertos com ritmos da Jamaica, Europa e Cabo Verde.

No domingo, o espaço estará aberto das 10h30 às 20h. Às 11h contará com um encontro literário com vários autores portugueses e da parte da tarde haverá atuações com música angolana, guineense, ucraniana e de outros países.

Haverá ainda a participação do Grupo Etnográfico Alto Minho e o concerto de encerramento com o grupo cabo-verdiano Roda de Coladeira, às 17h.



