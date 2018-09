O Festival Atlântico, que celebra as tradições musicais lusófonas na melhor sala de espetáculos do país, a Philharmonie, tem este ano como cabeças de cartaz o músico cabo-verdiano Tito Paris e a cantora portuguesa Cristina Branco.

Festival Atlântico é outra porta aberta da Philharmonie ao público lusófono

Henrique DE BURGO Tito Paris, Cristina Branco, Sara Tavares e Aline Frazão são alguns dos nomes que vão atuar na terceira edição do Festival Atlântico, a ter lugar entre 9 e 14 de outubro, na Philharmonie, na cidade do Luxemburgo.

O Festival Atlântico, que celebra as tradições musicais lusófonas na melhor sala de espetáculos do país, a Philharmonie, tem este ano como cabeças de cartaz o músico cabo-verdiano Tito Paris e a cantora portuguesa Cristina Branco. Para o responsável da programação do festival, Francisco Sassetti, a escolha reflete o melhor que se faz musicalmente nos países lusófonos.

“São dois concertos no grande auditório da Philharmonie. O Tito Paris, que é uma das grandes lendas e uma das mais importantes figuras da atualidade da música cabo-verdiana, vem no sábado, dia 13, com a Sara Tavares como convidada. No dia seguinte, teremos Cristina Branco, que hoje em dia é uma das mais conhecidas cantoras de música popular portuguesa, uma das vozes mais bonitas de Portugal, que canta também fado. Um dos objetivos passa por mostrar o que existe de melhor musicalmente nos países de língua portuguesa”, diz Francisco Sassetti ao Contacto.



3 Tito Paris atua no dia 13. Foto: Promo

A grande novidade este ano é a noite cabo-verdiana, que se prolonga depois do concerto de Tito Paris e que abre “de forma muito explícita” as portas ao público.

“Temos a esperança de conseguir este duplo objetivo: mostrar o que se faz de melhor na música lusófona, mas também abrir as portas de forma muito explícita à comunidade de língua portuguesa. Tratando-se de um festival, tentamos encontrar atividades paralelas aos concertos para fomentar esta ideia de festejo. Depois do grande concerto de há dois anos com Mayra Andrade e de Tcheka no ano passado, pensámos: ’Vamos fazer outro grande concerto na sala grande e porque não convidar a grande lenda da música cabo-verdiana, que é Tito Paris?’ e, já que é sábado, acrescentar a este concerto uma festa para prolongarmos mais a noite”, explica Sassetti.

Após o concerto de Tito Paris com Sara Tavares, que arranca às 19h, o grupo Melodiana vai prolongar a noite cabo-verdiana na área pública, fora da sala. “A entrada é gratuita e haverá comida cabo-verdiana. A ideia é que as pessoas que vierem ao concerto de Tito fiquem depois para a festa. Quem quiser vir só à festa também poderá fazê-lo”, acrescenta o responsável.

Depois do “sucesso” das duas primeiras edições, a organização diz não ter dúvidas de que esta edição “vai também correr bem”, até porque há vários nomes a atuar no festival.

