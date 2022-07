O Festival Internacional 7Sóis 7Luas chega pela primeira vez ao Luxemburgo para apresentar a criação musical original "7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA", que se realiza no âmbito do programa oficial de Esch2022 - Capital Europeia da Cultura.

Festival 7Sóis 7Luas pela primeira vez no Luxemburgo. Conheça o programa

De 1 a 7 de julho, em diversos locais

Festival Internacional 7Sóis 7Luas

Esta criação é uma orquestra intercultural com a participação de seis músicos de Cabo Verde, Itália, Luxemburgo, Portugal e Sérvia. Os músicos foram escolhidos com um programa de seleção desenvolvido nas 30 cidades de 12 países mediterrânicos e lusófonos onde decorre o Festival Sete Sóis Sete Luas. Esses músicos não se conhecem, não falam a mesma língua e nunca trabalharam juntos, mas dão-se bem com a linguagem universal da música.

O diretor musical será o prestigiado compositor e multi-instrumentista italiano Stefano Saletti. Os outros músicos são a cantora cabo-verdiana Rosa Borges, o contrabaixista luxemburguês Boris Schmidt, o percussionista português Ruca Rebordão, o acordeonista sérvio Lazar Novkov, o guitarrista português José Peixoto. Esta criação proporciona ainda um momento especial de convívio com a gastronomia cabo-verdiana, graças à presença da chef Soayla Ribeiro da ilha do Maio (Cabo Verde).



A criação musical e a vivência dos sabores cabo-verdianos serão apresentadas ao público de acordo com o seguinte horário:

Sexta-feira, 1 de julho, Praça da Câmara Municipal Esch-sur-Alzette, 18h30 e 19h

Apresentação do livro “O Albergue Espanhol” de Jorge Carlos Fonseca (Cabo Verde)

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” com o coro municipal Sängerfreed de Bettembourg, e prova de sabores de Cabo Verde com o chef Soayla

Domingo, 3 de julho, Mercado Mundial, Dudelange, 17h

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” com o coro municipal Sängerfreed de Bettembourg, e degustação de sabores de Cabo Verde com o chef Soayla

Segunda-feira, 4 de julho, Centro Cultural Schungfabrik, Kayl, 20h30

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” com o coro das Senhoras Cantoras e degustação de sabores de Cabo Verde com a chef Soayla.

Terça-feira, 5 de julho, Mondercange, 11h

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” de solidariedade no “A Bosselesch”, e degustação de sabores de Cabo Verde, workshop de gastronomia (9h-12h) com a chef Soayla

Terça-feira, 5 de julho, Bergem Mondercange, Centro Cultural Beim Nëssert Bergem, 20h

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” com o coro das Senhoras Cantantes

Quarta-feira, 6 de julho, Casa de repouso de Esch-sur-Alzette ’op der Leier’ , 10h30

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” de solidariedade

Quarta-feira, 6 de julho, Schifflange, Place Gran Duchesse Carlotte, 20h

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” com o coro municipal Sängerfreed de Bettembourg, e degustação de sabores de Cabo Verde com o chef Soayla

Quinta-feira, 7 de julho, Sanem Cipa Op Der Waassertrap, 11h

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” de solidariedade

Quinta-feira, 7 de julho, Sanem, Parque Um Belval, 20h

Concerto “7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA” com o coro das Senhoras Cantoras e degustação de sabores de Cabo Verde com a chef Soayla

