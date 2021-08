Após duas noites musicais com lotação esgotada, os organizadores decidiram prolongar as festividades organizando um dia de caridade: as receitas do domingo serão inteiramente doadas às vítimas das inundações de Echternach.

Festivais

Festival e-Lake em solidariedade com as vítimas das cheias

Marie DEDEBAN

Para retornar a Echternach após um ano de ausência devido à pandemia de covid-19, o festival e-Lake 2021 decidiu começar uma campanha solidária. Os lucros gerados pelos espetáculos no domingo, oito de agosto, serão doados às vítimas das enchentes em Echternach, segundo comunicado da organização enviado esta terça-feira.

Uma forma de ajudar "pelo menos financeiramente" aqueles que perderam as suas casas e "sofreram enormes prejuízos materiais", afirmou a associação responsável pelo festival. “Os danos nesta cidade, que sempre nos acolheu, afetaram-nos profundamente”, acrescenta Jempi Hoffmann, gerente de comunicação.

Depois de ajudar na limpeza das ruas, os organizadores queriam “envolver-se mais”, arrecadando fundos. Os grupos luxemburgueses como Hunng-Strëpp, Fred Barreto Group, Drop an Dowidder, Steven Pitman und dr gonZo e Steve R.I.O.T. concordaram em participar neste dia de caridade.

Uma vez que o acesso ao Cour de l'Abbaye, onde serão realizados os concertos, é gratuito, apenas a venda de bebidas, alimentos e outras guloseimas arrecadará fundos.

Por outro lado, a reserva dos bilhetes continua obrigatória, estando os concertos limitados a 500 pessoas, à semelhança das outras duas noites do festival e-Lake, nos dias seis e sete de agosto.

Os participantes terão de comprovar o seu estado de saúde através da aplicação CovidCheck. Uma edição “algo especial”, reconhece a associação acostumada a receber até 25.000 pessoas ao longo dos três dias, mas que não deve desanimar os fãs da música eletrónica. Francis of Delirium, DJ Nosi ou Iceleak estão no programa. E se as duas primeiras noites já estiverem esgotadas, as vagas ainda estão disponíveis para o domingo.

O festival Echternach terá a presença do Impf-Bus, o autocarro de vacinação que percorrerá as estradas do país a partir de agora. l'Impf-Bus vai parar próximo ao palco do festival para oferecer, sem marcação, o acesso à vacina anti-covid aos espectadores que assim o desejarem, sábado, 7 de agosto (7h-20h) e domingo, 8 (16h-19h).

