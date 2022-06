Festa vai juntar milhares de pessoas este sábado e domingo, na Place de la Constitution, na Cidade do Luxemburgo.

Dia de Portugal

Festa nacional de Portugal regressa este fim de semana à Place de la Constitution

Tiago RODRIGUES A Festa Nacional de Portugal no Luxemburgo regressa este fim de semana à Place de la Constitution, na capital, depois de dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19. A associação C.A.S.A., que organiza o evento há mais de 25 anos, espera uma enchente na celebração da cultura portuguesa.

A festa, que decorre no âmbito das comemorações do 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, vai juntar milhares de pessoas este sábado e domingo, na Place de la Constitution, na Cidade do Luxemburgo.



O evento é um dos mais importantes do movimento associativo português no Luxemburgo. Como nos anos anteriores, a festa vai contar com a animação dos grupos folclóricos, além de um concerto da Banda Compacto, um grupo de cavaquinhos de Portugal e os grupos de fado. Haverá também gastronomia portuguesa e muitas outras atividades.

A C.A.S.A., centro de apoio social e associativo que existe há 42 anos no Luxemburgo, considera que este é um momento de "reencontro", após duas edições canceladas devido à pandemia. "Foram dois anos sem fazer a festa. Tivemos um prejuízo enorme. Agora é todo um processo de readaptação. É um regresso, um momento de convivência, que conta muito para as pessoas, para se sentirem mais perto de Portugal", disse ao Contacto Isabela Nascimento, responsável de comunicação da associação.

Esse contacto com a cultura portuguesa será feito sobretudo a partir da gastronomia. "É uma das partes mais importantes da festa. Há o frango de churrasco, a sardinha no pão, as bifanas, o pastel de nata... há o cheiro a Portugal, para as pessoas sentirem de perto a cultura portuguesa", acrescentou Isabela.

Fondation Idea: "Viva a imigração portuguesa" no Luxemburgo A Fondation Idea faz neste Dia de Portugal uma homenagem à comunidade lusitana no Grão-Ducado. Leia o artigo na íntegra.

Além disso, as previsões do tempo dão sol para o fim de semana, o que pode levar a uma enchente. "É difícil prever quantas pessoas irão aparecer, mas talvez 3.000 nos dois dias", apontou, lembrando que a Place de la Constitution é um ponto turístico e que por isso também há muitos turistas que participam na festa. "É assim que se dá a conhecer a cultura portuguesa no Luxemburgo".

A responsável destaca ainda que o fundador e presidente da C.A.S.A., o comendador José Ferreira Trindade, está "muito contente" com o regresso da festa e "espera que muitas pessoas apareçam". "Devemos também um grande agradecimento à Comuna do Luxemburgo por permitir que a C.A.S.A. faça parte do calendário de festas luxemburguês. É dessa forma que a associação tem conseguido sobreviver", notou Isabela.

A celebração contará ainda com a participação das alunas do curso de costura, que prepararam os vestidos e as roupas para o desfile, e dos alunos do curso de guitarra, que vão fazer uma pequena demonstração do que aprenderam. Haverá também um stand com a professora do curso de pintura que vai demonstrar um pouco do trabalho que é feito com os alunos no ateliê.



Ministro da Administração Interna vai estar no Luxemburgo para assinalar o 10 de Junho As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades começam, aos poucos, a voltar aos formatos anteriores à pandemia com os representantes políticos a deslocarem-se aos países onde residem comunidades portuguesas, como o Luxemburgo.

O evento é também marcado pela presença de representantes da Comuna do Luxemburgo e dos ministros da Integração, ministra da Família e outros políticos. O primeiro-ministro Xavier Bettel também costuma aparecer na festa.

A C.A.S.A é também a única associação que participa na festa nacional do Luxemburgo, no dia 23 de junho, durante o desfile, parando em frente à tribuna do Grão-duque para lhe oferecer uma prenda de Portugal. "Para nós é uma grande honra poder representar a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Depois do Dia de Portugal, essa é uma grande festa em que participamos mostrando um pouco das nossas raízes através da dança e da gastronomia", explicou Isabela.



Programa da Festa Nacional de Portugal no Luxemburgo Sábado, dia 11: 19h: Abertura oficial, Hino Nacional de Portugal com o Grupo de Cantares da Região de Lafões

19h15: Discurso do presidente da C.A.S.A., comendador José Ferreira Trindade

19h30: Grupo de dança Sexto Sentido

20h: Cavaquinhos das Gaeiras

20h30: Fado Miguel Simples

21h: Baile com o grupo Banda Compacto Domingo, dia 12: 11h: Abertura com animação musical



11h30: Especialidades portuguesas

13h: Entrega de diplomas aos alunos do curso de guitarra

13h30: Desfile das alunas do curso de costura seguido da cerimónia da entrega de diplomas

14h: Fado Vivo

14h30: Folklore Luso-Luxemburguês

15h: Folklore Aldeias de Portugal

15h30: Borguinhas Marotos

16h: Entrega de medalhas

17h: Flor do campo

17h30: Folklore Trincanas de Differdange

18h: Folklore Mocidade Portuguesa

21h: Encerramento

