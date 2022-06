Música, dança, exposições e concertos para os mais pequenos. As nossas sugestões culturais para os próximos dias no Grão-Ducado.

Festa do mau gosto e afins. Onde ir este fim de semana

Madalena QUEIRÓS

Sexta-feira (3) das 11h00 às 12h30 e sábado (4), das 14h às 15h30, no 1535 Creative Hub, Differdange

Esch22 Som & Sombras

Explorar a cerâmica com a ciência. Nesta conferência e demonstração aprenderá a fazer canecas de cerâmica com ecoar de sinais ultra-sónicos de criaturas submarinos. Este é o desafio do projeto Som & Sombras desenvolvido por Claudine Arendt, Karlien van Leeuwen e Sven Gastauer.

Sábado (4), a partir das 10h30, no Skatepark Hollerich

Dança na Schluechthaus

Venha descobrir a diversidade da dança de rua no local do antigo matadouro em Hollerich. Estes workshops participativos, organizados pelo KnowEdge asbl, centram-se na descoberta e aprendizagem dos diferentes estilos de dança de rua acessíveis a todas as idades e a todos os níveis (recomendado a partir dos 8 anos de idade).

Sábado (4), a partir das 10h, nas Rotondes

Youth Rising Festival

O Youth Rising Festival quer colocar a juventude em destaque e dar voz às culturas afro-caribenhas e celebrar o talento dos artistas locais. O festival terminará no sábado com o concerto de Edgar Sekloka. Ao longo do dia serão oferecidos workshops de danças africanas e rap.

Sábado (4), entre as 14h e as 17h, no Cercle Cité, 2 Rue de Genistre

Constelações no Estúdio

Também você sente uma tensão entre dois polos de pertença: o seu país de origem e o seu país de residência atual? Sophie Feyder convida-o a vir falar sobre este assunto no seu estúdio no Cercle Cité. "Estar sentado em duas cadeiras" é a expressão que muitas pessoas na diáspora utilizam para expressar este estado de espírito. O exercício consiste em tentar articular a sua experiência e os seus sentimentos, colocando-se fisicamente em relação a estas duas cadeiras no espaço do estúdio da forma que lhe pareça mais adequada.

Sábado (4), entre as 14h30 e as 16h, no Musée National de la Résistence et des Droits Humains, Esch-sur-Alzette

Esch22: Visita guiada "Ideia de paz"

Visita guiada à exposição "Ideia de Paz", que apresenta o trabalho do expressionista belga Frans Masereel, considerado o pai do romance gráfico.

Domingo (5), às 10h30 , 14h30 e 16h30, na Philharmonie

Loopino dança ao luar

Pequeno mas muito curioso – Loopino é tal e qual o seu público jovem. Porque à altura dos duendes é possível fazer descobertas interessantes, as suas aventuras musicais com as forças da natureza cativam jovens e mais velhos através de histórias que convidam a ouvir e participar, complementadas por oficinas musicais e criativas.

Domingo (5), às 19h, na Pousada da Juventude da Cidade do Luxemburgo

Kid Colling Cartel

A música está de volta na 3ª edição do concerto na Pousada da Juventude do Luxemburgo. Kid Colling Cartel vai tocar num dos mais belos terraços do Luxemburgo com vista para a fortaleza do Luxemburgo.

Domingo (5), às 16h, na Wicki Beach, Route de Belval, Esch-sur-Alzette

Monika Kruse Open Air Techno

Venha colocar os pés na areia enquanto ouve música eletrónica interpretada por Monika Kruse.

Domingo (5), às 20h30, na Rock Solid, 30 Rue de la Poste, na capital

"Bad taste party"

Alguma vez contou uma piada tão engraçada que ninguém se riu? Então vai sentir-se em casa nesta festa do mau gosto. Esta é a festa politicamente mais incorreta, repreensível e desprezível que existe.

