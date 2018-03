Até ao final do mês, está patente no campus da Universidade do Luxemburgo, em Belval, a exposição “Os Lugares de Pessoa”.

Cultura 2 min.

“Fernando Pessoa é universal” assegura Teresa Rita Lopes

Hoje é o Dia Mundial da Poesia e, este mês, há um ciclo de conferências e encontros literários organizado pelo Instituto Camões e pelo Leitorado de Português da Universidade do Luxemburgo. A obra do poeta, filósofo, humanista, esotérico e génio Fernando Pessoa é o mote desta primeira edição de Mundos em Português.

Até ao final do mês, está patente no campus da Universidade do Luxemburgo, em Belval, a exposição “Os Lugares de Pessoa”. Presente na inauguração e oradora convidada da primeira conferência do ciclo “Mundos em Português”, Teresa Rita Lopes, especialista na obra do escritor, defende que “o ’Livro do Desassossego’ é a obra da vida de Fernando Pessoa”.

Questionada sobre a quem pertence Fernando Pessoa, Teresa Rita Lopes afirma: “É de todos, ou seja, é universal, como ele próprio queria ser”.

Ao Contacto, a especialista contou uma história que poderia ter resultado num fim trágico para a cultura portuguesa. A famosa mala em que Pessoa guardou todo o seu espólio esteve para ser vendida aos ingleses. Contudo, Teresa Rita Lopes pediu ajuda e foi possível travar o negócio. A professora catedrática assegura que, dentro da mala, “havia mais de 27 mil trabalhos e existe ainda material inédito para publicar”. Em relaçao à heteronímia, Teresa Rita Lopes enumerou “72 ou 74 personagens literárias”.

Mas resumir a obra de Pessoa à poesia seria diminuí-la. Fernando Pessoa foi “um grande defensor dos direitos humanos, algo que o afasta da imagem de poeta maldito, e um apaixonado pelo místico, tendo inclusive escrito cartas de horóscopo”. E a professora relembra que o poeta previu a sua morte em 1935 e foi a 30 de novembro desse mesmo ano que faleceu. “Fernando Pessoa era um poeta dramático e cada heterónimo pode ser considerado um drama”, sintetiza. O próprio poeta afirmou: “Cada personagem é um drama, todos juntos são outro drama”. Acima de tudo, Teresa Rita Lopes defende que Pessoa “era um génio que acreditava ser louco porque todos os génios o eram”.

Livre(s) de l’inquiétude

“Quem sou? Quantos sou?”, escreveu Pessoa no seu constante drama com os heterónimos. Esse é o desassossego que o fez escrever a três mãos o “Livro do Desassossego”, assinado por Vicente Guedes, Bernardo Soares e o barão de Teive. O mesmo desassossego em que mergulhou a tradutora Marie-Hélène Piwnick para concluir a tradução francesa da obra, “Livre(s) de l’inquiètude”, publicada este ano em França. Com a ajuda de Teresa Rita Lopes, a tradutora garante que a grande preocupação foi “manter-se fiel ao original” e que “todas as dúvidas e dificuldades foram ultrapassadas” com a colaboração da professora portuguesa.