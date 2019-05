Os escritores portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena vão estar no centro de uma conferência que assinala os seus centenários, na sexta-feira, na Feira do Livro de Sevilha, que tem Portugal como país convidado.

Feira do Livro de Sevilha dedica conferência a Sophia e Jorge de Sena nos seus 100 anos

"Sophia, Jorge de Sena e a justiça como tema capital da poesia" é o tema da conferência a ser proferida às 12:00 pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no marco do centenário do nascimento dos dois poetas, de acordo com a programação.

Considerados dois dos maiores poetas portugueses do século XX, Jorge de Sena e Sophia de Mello Breyner nasceram ambos há cem anos, os dois no mês de novembro de 1919, e mantiveram em vida uma profunda amizade, que ficou registada, entre outros escritos, na correspondência regular, desde o final dos anos 1950, após o exílio de Sena, e que constitui não só uma obra da literatura e da estética, como um retrato da época, até aos anos 1970.

A Feira do Livro de Sevilha, que se iniciou no dia 23 de maio e decorre até domingo, conta este ano com Portugal como país convidado, tendo programadas uma série de atividades, como a exibição do filme "São Jorge", de Marco Martins, no mesmo dia, pelas 18:00.

