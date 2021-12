Desde concertos ao teatro e cinema, ou um passeio de Ano Novo, aqui ficam algumas sugestões culturais para quem fica no Grão-Ducado no fim de semana da passagem de ano.

Guia cultural

Feche o ano com uma ida ao teatro ou entre em 2022 com um passeio na capital

Tiago RODRIGUES Desde concertos ao teatro e cinema, ou um passeio de Ano Novo, aqui ficam algumas sugestões culturais para quem fica no Grão-Ducado no fim de semana da passagem de ano.

Quinta-feira, dia 30, às 17h e 19h, nas Rotondes

Foto: DR

“Tire-toi de mon herbe Bambi”

Este espetáculo de teatro de objetos e fantoches retrata o combate épico entre o espírito da propriedade e o instinto selvagem. Com uma combinação lúdica de poesia visual e humor negro, Olivier Lehmann e Hélène Rosset contam a história de um casal que deixa a cidade para ir viver no campo e se vê confrontado com o desejo de controlar a Natureza.

Sexta-feira, dia 31, às 18h, na Place de Paris

Foto: Unsplash

Concerto DJ C’Drew & DJ Nydee

No âmbito do Winterlights 2021, os concertos promovidos pela Cidade do Luxemburgo continuam nos mercados de Natal. Na sexta-feira, há um espetáculo com os DJs C’Drew e Nydee, entre as 18h e as 22h30, na Place de Paris, e outro com o DJ DEE, no Parc Kinnekswiss, entre as 18h e as 22h.

Sábado, dia 1, às 17h, no Escher Theater

Foto: DR

Concerto de Ano Novo com Gast Waltzing

O trompetista e compositor luxemburguês Gast Waltzing dá um concerto de Ano Novo, no teatro em Esch-sur-Alzette, acompanhado pela orquestra clássica do Institut Royal Supérieur de Musique de Namur e por rappers e dançarinos de hip-hop, numa fusão desafiante de estilos musicais.

Domingo, dia 2, às 10h, no Youth Hostel

Foto: DR

Passeio de boas-vindas depois das férias

A equipa de animadores do Youth Hostel, na Cidade do Luxemburgo, organiza um passeio guiado de boas-vindas após a época festiva. A distância da caminhada pela capital é de 22 a 27 km (dois grupos) e começa no Youth Hostel, em Pfaffenthal. Os participantes irão para Dommeldange, depois para Senningerberg e voltam a Pfaffenthal de elétrico.

Segunda-feira, dia 3, às 18h30, na Cinémathèque

Foto: Cinémathèque de la Ville de Luxembourg

Cinema: “Blind date”

A Cinémathèque da Cidade do Luxemburgo convida a assistir ao filme “Blind Date”, de 1987, realizado por Blake Edwards, às 18h30. No mesmo dia, às 20h30, é exibido o documentário “Davos” (2020), realizado por Daniel Hoesl e Julia Niemann, que retrata o contraste entre as vidas daqueles que vivem naquela cidade suíça durante todo o ano e a poderosa elite que ali se reúne uma vez por ano para uma conferência.

Terça-feira, dia 4, às 20h, na Philharmonie

Foto: Alfonso Salgueiro / Philharmonie Luxembourg

“An Eastern Westerner / Safety Last!”

Um espetáculo de cinema ao vivo com concerto da Orquestra Filarmónica Luxemburguesa, dirigido pelo maestro Carl Davis, no Grande Auditório da Philharmonie Luxembourg. Os músicos vão recriar a banda sonora dos filmes clássicos do cinema mudo dos anos 20, “An Eastern Westerner” e “Safety Last!”.

