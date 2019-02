O FC Porto empatou a zero no terreno do Vitória de Guimarães, esta noite, em encontro da 20.ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol.

FC Porto empata em Guimarães

Os azuis e brancos continuam a liderar a classificação mas permitiram a aproximação do Benfica, que ao vencer o Sporting ficou a três pontos da formação portista.

Depois de terem perdido em casa na primeira volta, os 'dragões' voltaram a perder pontos com os vimaranenses, num encontro bem disputado e passam agora a somar 50 pontos na tabela classificativa.

O Vitória de Guimarães isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com 32 pontos, mais um do que o Moreirense e três do que o Belenenses, equipas que se defrontam na segunda-feira.

