Investigação contraria alegações do ator e tese de que o disparo que matou Halyna Hutchins fora acidental.

Cultura 2 min.

Incidente

FBI confirma que Alec Baldwin disparou arma que matou diretora de fotografia

Redação Investigação contraria alegações do ator e tese de que o disparo que matou Halyna Hutchins fora acidental.

Alec Baldwin terá premido o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, durante as rodagens do filme Rust, em outubro do ano passado, segundo revela um relatório do FBI.

As investigações da polícia federal americana concluíram que o ator disparou a arma, contrariando as declarações que o artista deu numa entrevista e contrariando a tese de que o disparo teria sido acidental. Segundo a estação ABC News, as autoridades determinaram que a arma continha balas verdadeiras e que não poderia ter sido disparada de forma acidental. Baldwin teria de ter premido o gatilho.

Alec Baldwin diz que não apertou gatilho durante a rodagem de "Rust" O ator afirmou em entrevista que não apertou gatilho da arma que matou a diretora de fotografia do filme 'Rust'.

Os testes permitiram concluir que a arma de fogo utilizada no tiroteio - um revólver de calibre .45 Colt (.45 Long Colt) F.lli Pietta de acção única - não poderia ter disparado sem que o gatilho fosse puxado, mostra o relatório do FBI, citado pela ABC News.

Numa entrevista ao mesmo canal, em dezembro de 2021, Baldwin disse que não puxou o gatilho da arma. "O gatilho não foi premido. Eu não puxei o gatilho", afirmou.

Apesar do relatório do FBI, ator pode não ser acusado nos tribunais da morte da diretora de fotografia. Há outras provas que deverão juntar-se ao processo, como os registos das conversas telefónicas do ator e a clarificação se a arma testada pelas autoridades foi a que Baldwin disparou ou apenas uma do mesmo modelo, segundo adianta o site TMZ.



Supervisora processa Baldwin por "jogar roleta-russa com a arma" que matou diretora de fotografia Mamie Mitchell é o segundo membro da equipa de filmagens a apresentar uma queixa contra o autor e outros produtores de "Rust". Ator matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as gravações em outubro.

Numa declaração citada pela ABC News, Luke Nikas, advogado de Baldwin, sublinha que "o relatório crítico é o do médico legista, que concluiu que se se tratou de um trágico acidente". "Esta é a terceira vez que as autoridades do Novo México descobrem que Alec Baldwin não tinha autoridade ou conhecimento das condições alegadamente inseguras no cenário, que lhe foi dito pela pessoa responsável pela segurança no cenário que a arma era segura", acrescenta.



O revólver que deveria ter pólvora seca, como acontece nas armas usadas em filmes, estava afinal carregado com munições reais.

Sobre o relatório do FBI, a mesma declaração contrapõe que o documento "está a ser mal interpretado", uma vez que "a arma foi disparada nos testes apenas uma vez - sem ter de premir o gatilho - quando o gancho foi puxado para trás e a arma se partiu em dois locais diferentes. O FBI foi incapaz de disparar a arma em qualquer teste prévio, mesmo ao premir o gatilho, por estar em tão mau estado", conclui.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.