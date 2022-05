O acordo histórico vai permitir remunerar os criadores de obras divulgadas nestas redes sociais. Abrange também França e Bélgica.

Facebook e Instagram vão pagar a autores de obras audiovisuais no Luxemburgo

AFP O grupo americano Meta, proprietário do Facebook e Instagram, chegou a um acordo com uma sociedade de direitos de autor - Sacem - para pagar aos autores de obras audiovisuais visualizadas nas suas plataformas em França, Bélgica e Luxemburgo, anunciaram as duas partes na semana passada.

O acordo diz respeito apenas a "obras da vida real", tais como documentários e reportagens noticiosas, uma vez que as obras de ficção não fazem parte do repertório gerido pela Sacem (Sociedade Civil dos Autores Multimédia).

"Graças a este acordo, os utilizadores em França, Bélgica e Luxemburgo poderão continuar a ver e a partilhar livremente nas suas comunidades obras audiovisuais do repertório da Sacem nas plataformas da Meta, e os autores destas obras serão remunerados em conformidade", indicaram a Meta e a Sacem em comunicado conjunto.

Nos termos deste acordo, a Meta tem uma licença para obras do repertório do Sacem nas suas plataformas, tais como Facebook e Instagram. As ferramentas digitais são utilizadas para acompanhar o conteúdo em questão e saber quando e como é partilhado, incluindo se se trata de um excerto e não do trabalho completo.

O montante da remuneração dos autores não foi especificado.

Acordo é o "primeiro do género" na Europa

Este acordo é "o primeiro do género no setor audiovisual em França, Bélgica e Luxemburgo, e acredito na Europa, assinado na sequência da Diretiva de Direitos de Autor", observou o diretor-geral da Sacem, Hervé Rony, citado no comunicado.

Adotada na primavera de 2019, a diretiva europeia sobre direitos de autor destina-se a adaptar à era digital uma legislação que data de 2001, altura em que as principais plataformas digitais ainda não existiam ou estavam a dar os seus primeiros passos.

Bruxelas abre infração contra Luxemburgo por não comunicar regras sobre direitos de autor No total, 23 Estados foram advertidos, incluindo também Portugal.

O acordo "é um grande passo em frente no nosso trabalho de longa data com os agentes culturais para promover as obras audiovisuais e proteger a propriedade intelectual", disse o vice-presidente para a Europa do Sul da Meta, Laurent Solly, também citado na declaração.

A Sacem reúne um total de 49.000 autores (audiovisual, rádio, literatura, jornalismo, fotografia, etc.). Negoceia em seu nome, cobra e distribui os seus direitos. A todo foram pagos mais de 112 milhões de euros em 2020.

