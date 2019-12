O ator e encenador continua a dar cartas no mundo teatral. O português, que cresceu no Luxemburgo, foi selecionado pelo Ministério da Cultura para representar o Grão-Ducado no mítico Festival d’Avignon, em 2020.

Fábio Godinho. O primeiro português a representar o Luxemburgo no Festival d’Avignon

Fábio Godinho fica desde já para a história como o primeiro português a representar o Luxemburgo num dos maiores eventos mundiais do teatro.



O feito deve-se à peça “Sales Gosses”, estreada no Luxemburgo em outubro de 2018 e, que foi um sucesso de bilheteira. A peça encenada por Fábio Godinho vai ser interpretada, em julho do próximo ano, na maior montra internacional de teatro.

A Rádio Latina falou esta tarde com Fábio Godinho que não escondeu a satisfação com a escolha do Ministério da Cultura, redobrada de um maior simbolismo pelo facto de o ator e encenador ser português.

“Sales Gosses”, da autoria da romena Mihaela Michailov, tem para além de encenação lusa outros dois portugueses envolvidos: José de Moura compôs a banda sonora e Marco Godinho – irmão mais velho de Fábio e o primeiro luso-luxemburguês a representar o Luxemburgo na Bienal de Veneza deste ano – fez a cenografia. Um duo fraterno que tem elevado as artes grã-ducais além fronteiras.

“Sales Gosses” é uma produção do Teatro do Centauro e aborda um tema bem atual: o ‘mobbing’ (assédio) nas escolas. Esta é a peça, com encenação de Fábio Godinho, que o Luxemburgo selecionou para representar o país no próximo Festival d’Avignon.

O festival vai para 74 anos de existência e é atualmente um dos eventos teatrais mais importantes do mundo.

Todos os anos, em julho, aquela cidade francesa transforma-se no palco para centenas de artistas do mundo teatral . Em 2020, o festival decorre de 3 a 23 de julho, sendo esperados cerca de 150 mil espectadores.

