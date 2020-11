Esta não será a primeira vez que o Grão-Ducado é incluído no prestigioso certame, mas, desta feita, a participação é diferente.

Fábio Godinho leva o Luxemburgo ao Festival OFF de Avignon 2021

Diana ALVES

O lusodescendente Fábio Godinho vai representar o Luxemburgo na próxima edição do Festival OFF de Avignon, com a peça "Sales Gosses". O espetáculo, produzido pelo Teatro do Centauro, foi inicialmente selecionado para a edição de 2020, mas, devido à pandemia, foi adiado para 2021, altura em que subirá ao palco da chamada La Caserne, a sala exclusivamente reservada a companhias da região do Grande Este.

Esta não será a primeira vez que o Grão-Ducado é incluído no prestigioso certame, mas, desta feita, a participação é diferente. A região do Grande Este e o Ministério da Cultura do Luxemburgo acabam de assinar uma convenção de cooperação cultural. E a peça de Godinho será a primeira a subir ao palco da Caserne no âmbito desta nova parceria.

De acordo com a convenção, os programas da Caserne para 2021 e 2022 – e talvez não só – terão de incluir espetáculos luxemburgueses. Em troca, o Grão-Ducado apoia o certame com um envelope financeiro de 30.000 euros por ano. De acordo com o Ministério da Cultura, esta parceria é particularmente importante nos tempos que correm, marcados por uma crise sanitária que veio abalar as artes do espetáculo.

O ministério considera que se trata de uma "parceria simbólica" que mostra "que a cultura não fecha as cortinas às fronteiras". Para a ministra da Cultura, Sam Tanson, esta é uma forma de apoiar os artistas, sobretudo aqueles que trabalham à escala internacional e que se encontram agora numa situação de incerteza.



