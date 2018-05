Exposição “Portugal – Drawing the World” vence prémio

A exposição sobre os Descobrimentos “Portugal – Drawing the World” venceu o galardão Projeto Internacional, na edição de 2018 dos Prémios da Associação Portuguesa de Museus.

Henrique DE BURGO A exposição sobre os Descobrimentos “Portugal – Drawing the World” venceu o galardão Projeto Internacional, na edição de 2018 dos Prémios da Associação Portuguesa de Museus.

Organizada em parceria pelo Museu Nacional de História e de Arte (MNHA) do Luxemburgo e pelo Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) de Lisboa, a mostra esteve patente no MNHA entre abril e outubro de 2017, com mais de 130 peças cedidas pelo MNAA, da Idade Média até ao século XVIII português.

Esta foi a maior exposição de sempre dedicada a Portugal organizada no Grão-Ducado, inaugurada no dia 27 de abril do ano passado pela grã-duquesa Maria Teresa e por Isabel de Herédia, mulher do duque de Bragança, D. Duarte Pio.



Foto: Lex Kleren

“Portugal – Drawing the World”, que foi ainda visitada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a passagem pelo Grão-Ducado, em maio de 2017, partilhou o prémio com a exposição “Lords of the Ocean Treasures of Portuguese Empire of the 16th-18th Centuries”, do museu do Kremlin, em Moscovo.

A entrega dos prémios decorreu na sexta-feira, dia 25 de maio, no Museu dos Coches, em Lisboa e contou com as presenças do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e de Marcelo Rebelo de Sousa.

O evento premiou várias instituições e personalidades num total de 25 categorias a concurso, em áreas como melhor intervenção e restauro, melhor catálogo, melhor exposição, mecenato, projeto museográfico, entre outros.