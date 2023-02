O português está entre os 28 artistas que participam numa exposição inaugurada a 25 fevereiro em Kiev. Veja as imagens.

As imagens da exposição de Vhils em Kiev

O artista português Alexandre Farto (Vhils) está entre os 28 artistas, de dez países, que participam numa exposição inaugurada a 25 fevereiro em Kiev, num espaço cultural temporário erguido na praça Kontraktova.

O "Module of Temporality" (MOT), espaço cultural temporário da responsabilidade da publicação ucraniana DTF ("Don’t Take Fake"), foi criado, de acordo com a revista, com o objetivo de "mostrar ao mundo que, mesmo em tempo de guerra e ameaças constantes, os ucranianos não só repensam o seu passado, lutam pelo presente, mas também pensam sobre o futuro, em particular, o futuro cultural do país". Veja as imagens:

Além de Vhils, contam-se, entre outros, o francês JR, o norte-americano Mark Jenkins, o ucraniano Waone, da dupla Interesnikazki, a francesa Prune Nourry e o espanhol Pablo Valbuena.



O principal material utlizado pelos artistas é metal, em particular, aço do complexo metalúrgico e siderúrgico de Azovstal, em Mariupol.



As receitas arrecadadas servirão para ajudar na renovação de instituições e objetos culturais, incluindo monumentos e museus danificados pela guerra.

