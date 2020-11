O evento, organizado pelo sindicato de iniciativa de Rodange, vai juntar quadros de Nelson Neves e Claudia Fanelli.

Exposição de pintura ajuda crianças necessitadas em Cabo Verde

(hb) - Uma parte das receitas da exposição de pintura "Evasions", que vai estar patente ao público entre 13 e 17 de novembro no centro cultural de Rodange, vai servir para comprar material escolar para as crianças necessitadas em Cabo Verde.

Quadro de Claudia Fanelli.

Este é um dos objetivos da exposição organizada pelo sindicato de iniciativa de Rodange e que vai ter à venda quadros dos artistas plásticos Nelson Neves e Claudia Fanelli.

O pintor de origem cabo-verdiana, Nelson Neves, conhecido pelos seus quadros abstratos com cores vivas, volta a expor no local onde fez a sua primeira exposição oficial, há cerca de 20 anos.

Para Claudia Fanelli, nascida em Dudelange e de origem italiana, será também um regresso, depois de ter exposto ali, no ano passado, os seus quadros que integram materiais como areia, pedras, café, madeira ou metal.

A exposição "Evasions" vai ter lugar no centro cultural de Rogange (avenue Dr Gaasch, n° 83), com entrada livre. As visitas podem ser feitas no dia 13 (sexta-feira), das 19h às 21h, e do dia 14 ao dia 17 entre as 15h e as 20h.



Devido às medidas de restrição sanitária, só podem estar, no máximo, 10 pessoas de cada vez na sala. São ainda obrigatórios o uso de máscara, os dois metros de distância e seguir o sentido indicado.



Quadro de Nelson Neves.





