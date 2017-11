O fotógrafo do Contacto tenta tirar a clássica fotografia do artista com quadro em fundo, mas desta vez tem a tarefa dificultada. Os quadros que Miguel Branco expõe no Instituto Camões no Luxemburgo são tão pequenos – há um com cinco por sete centímetros, o tamanho de uma caixa de fósforos – que o fotógrafo brinca: “Vou ter de aumentar os quadros com ’photoshop!’”.

Essa será a piada mais repetida durante a inauguração de “Para sempre”, esta segunda-feira. “São precisos binóculos”, queixa-se um convidado. Quem tem óculos aproxima-os dos olhos com um gesto teatral, antes de se dirigir aos quadros pintados em madeira – uma série em que se vêem pássaros, drones, crateras e submarinos.

A atitude da maioria dos convidados – onde se incluía o secretário de Estado da Cultura do Luxemburgo, Guy Arendt – é a mesma. Como quem, ao assinalar com gestos ou palavras o inesperado tamanho dos quadros, se precata da ironia da arte contemporânea, evitando assim ser apanhado em falso.



Desde o urinol de Marcel Duchamp que a atitude do público em relação à arte contemporânea é de desconfiança. Rir, que pode ser visto como uma atitude filistina, devolve ao artista o escárnio de que o espetador desconfiado se imagina alvo.

A desconfiança é talvez o primeiro efeito da escala reduzida que é já uma imagem de marca de Miguel Branco – no extremo oposto do tamanho XXL de Joana Vasconcelos, que foi sua aluna. “Eu estou muito interessado nas várias funções e nos efeitos que a escala muito reduzida pode provocar”, diz o artista plástico ao Contacto. “É uma pintura que não parece que se leva a sério, porque é demasiado pequena, e exige do observador que abandone uma série de preconceitos”.

O primeiro é a expectativa da ordem natural entre emissor e receptor: nos museus e galerias, é o quadro ou a escultura que se impõem ao espectador. Já em “Para sempre”, a hierarquia é baralhada, obrigando o visitante a aproximar-se até ficar a poucos centímetros do quadro. O que, num mundo de distrações constantes, servidas de forma passiva, obriga a um movimento deliberado: para ver, é mesmo preciso aproximar-se do quadro.

Por essa razão, a escala minimal é uma escolha ideológica assumida pelo artista. “É um gesto político, que contraria o espalhafato que a arte contemporânea tem e os dispositivos de chamar a atenção que se vêem no mercado da arte”, explica Miguel Branco. Aqui, em vez de “chamar a atenção”, a exposição “exige atenção”, sublinha.

“Para sempre” – registe-se a ironia do título – evoca “a crise ecológica, com condições que são catastróficas para o ambiente e a sobrevivência das espécies”, explica o artista plástico. E se é verdade que a exposição “tem um tom sereno, contemplativo”, com imagens de animais pintados em cores pastel, esconde “uma realidade inquietante”, com sinais “de uma guerra latente” – incluindo submarinos nucleares, drones ou camâras de vigilância, pintados como se fossem iluminuras medievais. A ver de perto até 22 de janeiro, no Centro Cultural Português.

Miguel Branco tem obras nas coleções da Fundação Calouste Gulbenkian e na Fundação EDP, em Lisboa, na Fundação de Serralves, no Porto, e também no Mudam, no Luxemburgo. Nesta exposição, é também apresentada uma escultura de Miguel Branco que pertence à coleção do Mudam.



Paula Telo Alves