Exposição de João Penalva inaugurada no Mudam

Paulo Jorge Pereira Obra fica patente até 16 de setembro.

O Mudam - Museu de Arte Moderna Grand-Duc Jean tem, a partir desta sexta-feira, a primeira exposição individual do português João Penalva no Luxemburgo.



Ao fim de cerca de 15 anos de tentativas, a obra de João Penalva está, enfim, exposta de forma individual no espaço do museu até ao dia 16 do próximo mês de setembro. Uma exposição em que o artista vai estar em constante jogo com a imaginação dos espectadores.



“Isso é algo que me interessa muito, muito, muito”, confessou Penalva ao Contacto, deixando uma definição abrangente e democrática de um artista. “Digo sempre que as pessoas são muito mais imaginativas, criativas e artísticas do que pensam. Todos nós somos artistas, porque temos essa capacidade. Não é só por se ter estudado na escola de Arte que as pessoas são artistas, todos nós o somos. E isso vê-se, de repente, numa coisa que a nossa avó fez em que olhamos e dizemos que parece trabalho de um artista sem que tivesse havido qualquer intenção artística. E isso é algo de muito natural em toda a gente.”



Uma primeira visita aos espaços onde estará patente o trabalho de Penalva confirma não apenas o seu papel de contador de histórias, mas também os desafios lançados aos espectadores para que preencham os espaços com as suas próprias interpretações das diversas obras.



Tudo isto por entre um outro jogo constante de viagem que passa do real para a ficção num ápice. Como, por exemplo, na instalação Pavlina and Dr. Erlenmeyer, de 2010, com o sonho e as histórias reais e ficcionadas no epicentro do que está exposto.



Noutra sala joga-se com fotos de homens que dormem, enquanto o som ambiente é de uma forte tempestade de trovoada e chuva. Conforme afirmou o curador Minighetti, “é mais uma experiência multisensorial” e para múltiplas leituras.

A exposição fica patente até ao dia 16 do próximo mês de setembro. Penalva estará de volta ao Grão-Ducado em maio para uma conferência e em setembro



