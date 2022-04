Régis Moes, curador do Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo, guia-nos pelos bastidores de "Le passé colonial du Luxembourg".

Exposição dá a conhecer passado colonial do Luxemburgo

Megane KAMBALA Régis Moes, curador do Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo, guia-nos numa visita pelos bastidores da exposição "Le passé colonial du Luxembourg", que inaugurou esta quinta-feira e ali fica até novembro.

Até 6 de novembro de 2022, o Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo (MNHA) vai dar aos seus visitantes a oportunidade de descobrir o passado colonial do Grão-Ducado. Embora se possa dizer que "o Estado luxemburguês nunca foi uma potência colonial", "a ideologia colonial, que se baseia no princípio da desigualdade entre [cidadãos] europeus e colonizados, não poupou o Luxemburgo".



Como surgiu a ideia de realizar uma exposição sobre o tema do colonialismo, que não é muito abordado no Grão-Ducado?

Há vários anos que pensamos nisso, diria que desde o final da temporada 2018-2019. O ano de 2022 era um marco importante porque estamos a celebrar o centenário de uma mudança na política colonial do Luxemburgo. Em 1922, os luxemburgueses puderam tornar-se funcionários públicos no Congo belga. Esta é uma data chave. Tenho estudado extensivamente estes factos e o tema, desde que fiz a minha tese de doutoramento sobre ele, há cerca de dez anos.

É um tema polarizador, há sempre um debate em torno dele, nomeadamente sobre a questão da restituição dos bens aos nativos. A proximidade do movimento "Black Lives Matter" também fez ressurgir a questão.

Os últimos debates sociais sobre o tema fizeram-nos adaptar a nossa abordagem: os primeiros objetos da exposição estão ligados ao que aconteceu em 2020, nomeadamente em junho, quando o coletivo de artistas 'Richtung 22' aprisionou a figura de Claus Cita numa fonte em Bascharage, cobrindo-a com grades para denunciar o passado colonial do escultor.

O escultor Nicolas Cito foi simbolicamente posto atrás das grades, pelo coletivo de artistas Richtung 22, devido ao seu passado colonialista Foto: Guy Jallay

O que iremos descobrir na exposição? Há obras nunca exibidas antes?

Optámos por dedicar a exposição estritamente a uma abordagem do ponto de vista do Luxemburgo, para mostrar o envolvimento do país na história colonial. Assim, concentrámo-nos em objetos diretamente relacionados com esse passado, tais como cartazes, fotografias, estatuetas e pinturas. Graças aos nossos parceiros, os visitantes poderão descobrir documentos e objetos tridimensionais que reconstroem esta história. Objetos que também provêm das famílias de antigos colonialistas.

Em termos de exclusividade, tivemos a honra de poder ter acesso aos arquivos da família grã-ducal, mais precisamente a documentos que atestam o seu envolvimento numa empresa de algodão em Moçambique.



O nosso objetivo é realmente não distorcer nada, é mostrar a nossa história colonial. Será possível ver declarações feitas numa revista missionária da época, com justificações que para nós podem ser bastante chocantes.

Quanto tempo demorou a instalação?

Levou-nos cerca de três anos de trabalho intensivo, o que é muito pouco tempo, considerando o resto das nossas tarefas.

Quantas pessoas e entidades estiveram envolvidos na produção?

Existem cerca de vinte privados e instituições que nos emprestaram obras, tais como o Museu Real da África Central - Tervuren - na Bélgica, ou o Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa. Além disso, quisemos apresentar diferentes testemunhos em cartazes com fundo azul. Os visitantes poderão encontrar ONGs como Asti, Finkapé, ou Lëtz Rise Up. O objctivo era representar a visão crítica dos ativistas da melhor forma possível.

4 Retrato de Nicolas Grang, o primeiro luxemburguês a morrer no Congo, em 1883. Gravura de J. Schubert, c.1884. Foto: Tom Lucas – Coleção MNHA 2020-289/001 (Cedido pela comuna de Wahl)

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Retrato de Nicolas Grang, o primeiro luxemburguês a morrer no Congo, em 1883. Gravura de J. Schubert, c.1884. Foto: Tom Lucas – Coleção MNHA 2020-289/001 (Cedido pela comuna de Wahl) Corneille LENTZ (1879-1937), Retrato de uma mulher africana na Exposição Colonial em Paris, 1931 Foto: Tom Lucas – Coleção MNHA 2017-206/271 Panfleto para empresas luxemburguesas que desejavam exportar para o Congo belga: "Luxemburgo ao serviço do Congo, publicada pelo Ministério da Economia e da Federação dos Industriais", 1955 Foto: Tom Lucas - Coleção MNHA 2010-060/007 Caixa utilizada para recolher dinheiro nas igrejas para missões católicas, que assume a forma de uma criança africana que abana a cabeça quando uma moeda é inserida Foto: Tom Lucas – Coleção MNHA 1981- DFEDH 17

Também pudemos contar com testemunhos orais de nove pessoas, entre as quais há antigos missionários, pessoas do Congo que vivem no Luxemburgo há muito tempo e pessoas mestiças cuja história se cruza com a história colonial. Elas põem a descoberto traumas diretamente ligados a este período, demonstrando a complexidade desta história, que tem uma base política e económica. Penso que é preciso muita coragem para expressá-la, para torná-la pública. É uma história com muitas consequências, pois os estereótipos e clichés sobre os negros ainda persistem.



Acha que a exposição contribuirá para o pleno reconhecimento do passado colonial do país?

É difícil dizer neste momento, dependerá realmente da receção do público, penso que se trata de uma questão política. Entre os historiadores e parte da população, este assunto não é tabu. Mas, nos últimos anos, uma secção mais vasta da sociedade interessou-se por ele. Temos agora outros atores do setor associativo que se estão a apropriar deste passado para o colocar em perspetiva.

Em 2001, por exemplo, a abordagem foi diferente. Havia um documentário sobre antigos colonialistas que tinham vivido no Congo, e perguntávamo-nos se o 'paternalismo' dos colonos os tinha beneficiado. Hoje em dia, fala-se muito sobre os mecanismos do racismo sistémico.



Na década de 1970, orgulhámo-nos deste passado. Na década de 1980, as forças de esquerda começaram a criticá-lo abertamente, especialmente quando a lei de ajuda ao desenvolvimento de 1982 foi aprovada, porque o governo disse que tinha sempre ajudado os países do Sul; ao que a oposição socialista retorquiu que era necessário falar de um passado colonial muito menos reluzente.

Além disso, pouco se fala sobre a história do Luxemburgo no sentido mais lato do termo, e mesmo nas escolas, raramente é discutida. A exposição pode, em qualquer caso, ajudar a dar mais atenção a esta parte da história.



Porque é que o Luxemburgo é tão reservado sobre o assunto, ao contrário da Bélgica, cuja história está intimamente ligada à nossa no colonialismo?

Eu diria que é pouco discutido no espaço público, tal como foi por muito tempo na Bélgica, onde durante 50 anos o facto de os colonos belgas 'terem levado a civilização para o Congo', através da construção de caminhos-de-ferro, escolas, hospitais, foi elogiado... As reivindicações associativas trouxeram tudo isto à superfície. Todos se lembram da remoção das estátuas do Rei Leopoldo II. Tem havido uma verdadeira mudança de tom nesta história. O nosso papel como museu e como historiadores é apresentar a verdade sobre a evolução social que tem acontecido ao longo dos últimos quinze anos.

As escolas estão convidadas a ir ver a exposição?

Sim, mesmo que seja principalmente estudantes do ensino secundário, porque a mediação com estudantes do ensino primário seria um pouco fastidiosa. Os professores já nos contactaram para visitas escolares, e organizaremos certamente sessões de debate no final das visitas com os jovens, como fazíamos antes da pandemia. Estão também previstas várias conferências ao longo da duração da exposição, em diferentes datas.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

