Quatro histórias fotografadas a partir da premissa do que seria a liberdade, para ver até dia 11 de julho na Abadia de Neumünster.

Broken Secrets. A liberdade fotografada

Há uma ligação e interação entre uma família deportada, usuários das redes sociais, uma comunidade iraniana emigrante e os arquivos da Escola das Américas. Têm segredos agora revelados e sentido de liberdade. Esta é a história de Broken Secrets, a exposição patente até dia 11 de julho na Abadia de Neumünster.

O fotógrafo Georgs Avetsjans fez o percurso de deportação dos avós no transiberiano. Pelo caminho registou fotograficamente os locais por onde os avós passaram. Com uma fotografia mais clássica, a iraniana Negar Yaghmaian registou uma comunidade iraniana emigrante no sul da India e o seu quotidiano. Fotografou não apenas a comunidade, mas também o visível aos seus olhos. Já George Selley, num registo de fotografia diferente e de arquivo, mostra documentos da Escola das Américas, um estabelecimento de ensino conhecido pelo seu treino militar e de radicalização, onde estudaram alguns ditadores sul-americanos do século XX como Manuel Noriega e Omar Torrijos do Panamá ou o equatoriano Guillermo Rodriguez, entre outros. Com um registo mais contemporâneo, Yuxin Jiang procurou fotografias partilhadas nas redes com a particularidade de selecionar apenas imagens com mensagens adjacentes.

Se à partida as quatro histórias nada têm em comum, certo é que foram fotografadas a partir da premissa do que seria a liberdade. A visão e entendimento e histórias jamais reveladas de cada um dos fotógrafos foi o objeto principal para “Broken Secrets”, a exposição de fotografia da curadora chilena Javiera Cadiz.

As histórias independentes nasceram do diálogo com a Cadiz, onde cada um dos artistas, de diferentes cidades do mundo, tiveram a oportunidade de trabalhar as suas ideias sob um tema comum.

Mais que a consciência e perceção individual de liberdade de cada um dos fotógrafos, “Broken Secrets” toca em questões coletivas como a migração, a radicalização ideológica e a opressão. São trabalhos atuais com temas atuais. São segredos escondidos que agora são partilhados e denunciados.

Para Nuno Salgado, diretor artístico da Parallel, a plataforma organizadora de “Broken Secrets”, “a exposição desnuda histórias e momentos privados, segredos e anseios ao mesmo tempo que dá espaço para o pensamento livre dos fotógrafos”. “Como artistas de diferentes nacionalidades e com diferentes experiências, cada um tem a sua perceção, abordagem e visão, “Broken” acaba por ser uma exposição abrangente com diferentes expressões artísticas e olhar criativo de cada um deles”, explicou.

A Parallel é uma plataforma, financiada por fundos europeus, que reúne cerca de 100 fotógrafos.

Questionado sobre a importância deste tipo de organização no meio, Nuno Salgado é perentório em afirmar que “o objetivo principal é trazer sangue novo ao mesmo tempo que dá espaço aos novos artistas que sentem a necessidade de expôr e que não têm espaço”. Num momento em que a imagem ganha nova importância e populariza-se, sendo inclusive uma arte de massas e de utilização massiva com a incorporação de câmaras fotográficas nos telefones, Nuno Salgado assume que “há altualmente uma valorização das artes visuais”.

Com registos fotográficos únicos e originais para a “Broken Secrets”, a exposição pode ser vista até dia 11 de Julho, na Abadia de Neumünster, o centro cultural na cidade do Luxemburgo que apresenta sempre uma agenda cultural baseada no espírito crítico, de manifesto e de igualdade.

