Agosto no Luxemburgo não significa propriamente não ter nada para fazer...

Vai estar pelo Luxemburgo em agosto? Temos sugestões culturais

Agosto no Luxemburgo não significa propriamente não ter nada para fazer...

Summer in the City

A programação para os dias e noites de agosto na capital não podia ser mais variada. O mês arranca com uma noite de soul, blues e funk no dia 4 com Bai Kamara no Parc Mansfeld. Logo no dia 6, os fãs dos rapazes de Liverpool, que revolucionaram o panorama musical da década de 60 – falamos os Beatles, pois está claro -, há um concerto só com temas da primeira boysband do mundo.

A programação do Summer in the City estende-se também à Sétima Arte com o Cinema Kino um Glacis, sessões em modo drive-in. Os amantes de passeios urbanos têm a oportunidade semanal de fazer descobertas inusitadas pela capital e os amantes dos mercados de rua têm feiras a céu aberto na Place de Paris, no Centre Hamilius e em Bonnevoie. Já os museus abrem as portas para várias iniciativas gratuitas. Todas as informações e programação detalhadas na página ofical do turismo na capital.

Dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto em Sadtbredimus

Sunset Cinema: Open Air Kino

Uma experiência diferente de ver filmes com o rio Moselle como pano de fundo e o pôr do sol a dar ambiente. "Forrest Gump" é exibido esta sexta-feira, 30 de julho. Já a sessão de sábado é reservada à produção luxemburguesa com "Superjhemp Retörns". No domingo é exibido o filme alemão "Ich einfach unverbesserlich". De recordar que é um evento ao abrigo das medidas sanitárias CovidCheck e que tem capacidade para 100 pessoas. As portas abrem às 20h00 e as sessões de cinema são às 21h30.

Até dia 25 de Agosto, nas Rotondes

Congés Annulés

O formato não se esgota, as bandas também não, e agosto no Luxemburgo não significa propriamente não ter nada para fazer.

Com uma programação diária, as sessões dividem-se entre concertos e djs sets de música eletrónica, indie e nouvelle chanson. Paralelamente à música, há uma agenda de workshops, espetáculos e encontros ao ar livre. Toda a informação pode ser consultada aqui.

