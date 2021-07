As sugestões culturais do Contacto para os próximos dias

Espetáculos que não deve perder.

Sexta-feira, dia 23, às 19h30, na capital

Roosevelt Collier e a sua pedal steel guitar

Da Florida chegam os blues de Roosevelt Collier, um músico habituado a palcos como o Festival de Jazz de Montreux na Suíça. Para os desatentos, a pedal steel guitar parece mais um teclado do que uma guitarra. Nas mãos de Roosevelt, a pedal steel retoma o seu trono de instrumento forte com sonoridades duras e cruas ao mesmo tempo que confere melodia rítmica. Dúvidas existissem, basta ver a tradição do instrumento e do próprio Roosevelt nas igrejas protestantes nos EUA. Este concerto insere-se no Klangbuer – Mansfeld Sessions, uma iniciativa que leva a cabo uma série de concertos íntimos no Parc Mansfeld na capital. De recordar que o uso de máscara é obrigatório.

Sábado, dia 24, às 10h, no Mudam

Workshop para adultos

Desta vez a chamada do Mudam é para maiores de 18 anos. Os participantes são convidados a explorar memórias e pensamentos de forma arbitrária . São memorias jamais vividas que podem ser exploradas e que serão de memória coletiva. Mais informações na página do Mudam.

Domingo, dia 25, às 10h, no Mudam

A vida do Parque

As crianças dos 3 aos 5 anos de idade são convidados a conhecer a vida do Park Dräi Echellen. Com pequenas histórias que despertam o seu interesse, os pequenos vão descobrir todas as instalações artísticas do parque. As entradas são limitadas.

Domingo, dia 25, às 11h, na Neimënster

Simões, Osborne e van den Heuvel trio

A música está de volta à abadia e desta vez com um trio que se passeia pela bossa nova, folk, pop e nouvelle chanson. Voz, guitarra e violino fundem-se em palco para uma sessão acústica com espaço para o improviso e um jazz simples e descomprometido. A entrada é livre.

