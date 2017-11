Os portugueses Xinobi e Omiri atuam em janeiro de 2018 em Groningen, na Holanda, no âmbito do festival Eurosonic Noorderslag, de acordo com informação disponibilizada hoje no 'site' da iniciativa.

Anteriormente tinha já sido anunciada a presença no festival holandês do luso-angolano Diron Animal, vocalista dos Throes * The Shine, e dos portugueses Serushi e TT Syndicate, estes últimos escolhidos pela rádio pública Antena 3, uma das parceiras da iniciativa.

Xinobi é Bruno Cardoso e está ligado à música há vários anos, como DJ, músico, produtor e editor.

Xinobi

Foto: Facebook / ESNS

Fez parte dos Vicious 5, é um dos fundadores da Discotexas, já assinou remisturas de temas de outros artistas, editou vários EP e, há três anos, o álbum "1975". No final de março editou "On the quiet", disco com um pé na eletrónica e outro no passado punk-rock, que inclui uma consciência social, disse na altura à agência Lusa.

Omiri é um projeto do músico e produtor português Vasco Ribeiro Casais, em torno da música tradicional portuguesa.

O seu mais recente disco, "Baile Eletrónico", foi editado em abril deste ano. No álbum, Vasco Ribeiro Casais toca viola braguesa, cavaquinhos, gaitas portuguesas, nyckelharpa e bouzouki. Mentor dos grupos Seiva, Sopro e Dazkarieh, Vasco Ribeiro Casais já colaborou com artistas e grupos como Né Ladeiras, Uxu Kalhus, Filipa Pais e Velha Gaiteira.

Omiri

Foto: Facebook / Omiri

Portugal foi convidado da edição deste ano, que decorreu em janeiro, do festival Eurosonic, uma plataforma de divulgação da música europeia, com um programa alargado de concertos, conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Por ter sido este ano o país em destaque, de Portugal estiveram em Groningen cerca de cem profissionais e 21 artistas e grupos portugueses, como Best Youth, DJ Ride, First Breath After Coma, Gisela João, Glockenwise, Rodrigo Leão e Marta Ren & the Groovelvets.

A escolha de Portugal como país convidado do festival Eurosonic, na Holanda, deu um retorno de cerca de 900 mil euros para o mercado da música portuguesa, disse à agência Lusa, no início deste mês, Nuno Saraiva, da Why Portugal.

O investimento para a ida ao Eurosonic foi de cerca de cem mil euros, com vários apoios de organismos portugueses, entre os quais a Direção-Geral das Artes, a Audiogest e a cooperativa GDA.

A presença de Portugal no festival Eurosonic - assim como em outros festivais e feiras de promoção de música - tem sido impulsionada em grande parte pela Why Portugal, uma associação criada em 2016 para dar mais visibilidade internacional à música portuguesa.

A edição de 2018 do Festival Eurosonic Noorderslag decorre entre 17 e 20 de janeiro em Groningen.

