Estrasburgo compra desenho medieval da catedral

AFP A obra, que constitui a primeira imagem conhecida da espada da catedral, foi adquirida por 1,75 milhões de euros.

Estrasburgo acaba de adquirir um desenho medieval em pergaminho datado do século XV, classificado como um "tesouro nacional", que constitui a primeira imagem conhecida da espada da sua icónica catedral, uma "obra de valor incalculável".

De qualidade incrível para um esboço datado de cerca de 1419, o desenho de 2,05 metros de comprimento por 54 centímetros de largura é atribuído ao então arquiteto da Catedral de Notre Dame de Estrasburgo, Johannes Hültz.

"É o primeiro desenho conhecido que representa a espada da Catedral de Estrasburgo... que é, afinal, muito diferente da espada que acabou por ser construída", diz Paul Lang, diretor dos museus de Estrasburgo.

"É um grande motivo de orgulho conseguir adquirir esta obra, que é classificada como um 'tesouro nacional'", sublinha Anne Mistler, adjunta para as artes e cultura da cidade. "É um desenho de extrema importância, um trabalho que não tem preço. Podemos ver o desenvolvimento cada vez mais preciso do desenho arquitetónico nessa altura, a delicadeza do pormenor, a precisão."

A obra foi adquirida por 1,75 milhões de euros, graças nomeadamente ao importante patrocínio do Crédit Mutuel Alliance Fédérale (1,2 milhões), da Société des amis de la cathédrale de Strasbourg (250.000 euros), do Ministério da Cultura (200.000 euros) e da cidade (100.000 euros). Foram necessários mais de três anos de trabalho e negociações para a sua aquisição.

Museu norte-americano esteve interessado na obra

"A catedral de Estrasburgo era o edifício mais relevante do cristianismo medieval, e assim permaneceu até ao século XIX", diz Paul Lang. "É uma grande emoção, e também um alívio poder ter esta obra nas nossas coleções, o facto de termos conseguido retê-la apesar do interesse de um grande museu americano."

Francis Limon, vice-presidente da Société des amis de la cathédrale de Strasbourg, recordou que os esboços da Catedral de Rouen foram enviados para o estrangeiro há alguns anos, uma vez que os museus franceses não conseguiram cumprir o preço pedido.

O desenho estava originalmente nas colecões da Fondation de l'oeuvre Notre-Dame em Estrasburgo, que tem vindo a preservar desenhos arquitetónicos medievais relacionados com a construção da catedral durante sete séculos, mas desapareceu durante o período revolucionário.

O proprietário anterior comprou-a em 1994 no mercado de arte parisiense.

Será apresentado ao público de 21 de janeiro a 23 de abril no Musée de l'oeuvre Notre-Dame.

Por razões de conservação, o desenho, que é mostrado numa caixa de vidro numa sala com uma temperatura estável, sob uma luz fraca, só será exposto aos sábados e domingos. A sala de interpretação do desenho adjacente é acessível durante o horário normal de funcionamento do museu.

