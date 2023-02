Mas há mais: jazz, comédia e a tradicional queimada de 'Buergbrennen'.

Este fim de semana todos os caminhos vão dar ao Festival das Migrações

De quinta-feira (23) até sábado (25), no Trifolion Echternach

Festival: Echter'Jazz

Todos os anos, em fevereiro, o Trifolion Echternach acolhe o festival de jazz Echter'Jazz durante vários dias. Desde a sua primeira edição em 2021, o festival tem convidado músicos nacionais e internacionais como o trio Reis Demuth Wiltgen, o baterista Manuel Katché, o quarteto Michael Meis, a cantora Lisa Simone e o pianista Brad Mehldau, oferecendo assim um fim de semana de jazz no coração do Inverno luxemburguês.

Larry Goldings, Peter Bernstein, Bill Stewart, Samara Joy e Rabih Abou-Khalil são alguns dos artistas do cartaz. A edição deste ano decorre entre quinta-feira e sábado, com concertos a partir das 20 horas. O bilhete diário custa 35 euros e para os jovens com menos de 27 anos custa 21 euros.

De sexta-feira (24) a domingo (26,) nas Rotondes

Festival Multiplica

Multiplica, o festival que questiona as realidades digitais da nossa sociedade, regressa ao centro cultural Les Rotondes, na capital, para a sua quarta edição. A criação digital é o ADN do Multiplica, que não pretende ser um festival na vanguarda da tecnologia. Pelo contrário, procura explorar a todo o custo alternativas à ideologia do progresso tecnológico.

O programa inclui vários eventos: performances audiovisuais, concertos, dj sets, encontros com artistas, workshops para crianças e adultos, além de uma exposição interativa. Na sexta-feira, a programação começa às 17h, enquanto no sábado e no domingo as portas abrem às 10h. O festival irá continuar durante a próxima semana, até ao domingo seguinte, dia 5 de março. A entrada é gratuita.

Sábado (25) e domingo (26), na LuxExpo

Festival das Migrações

O Festival das Migrações, Culturas e Cidadania, a Feira do Livro e Cultura e a Artsmanif acompanham a dinâmica das associações no Luxemburgo. Em torno de encontros, música, gastronomia, literatura, artes, debates, conferências, múltiplas expressões culturais e sociais encontram-se, cruzam e alimentam as referências de todos aqueles que moldam o país.

A 40ª edição do Festival das Migrações será enriquecida por um novo espaço, sob a forma de uma "aldeia". Este sábado e domingo, a partir das 12 horas, na LuxExpo The Box. A entrada é gratuita.

Sábado, dia 25, às 15h, no Centro de Escuteiros de Badboeschelchen, Mondorf-les-Bains

A queimada de Buergbrennen

Todos os anos, durante o Buergsonndeg (tradição luxemburguesa no primeiro domingo após o Carnaval), os habitantes de Mondorf-les-Bains podem assistir ao Buergbrennen, ou 'Fête des Brandons', uma queima simbólica para afastar o inverno. As chamas deste enorme incêndio formam um espetáculo visual, subindo a vários metros de altura.

O Buergbrennen tem origem num costume pagão. O fogo simboliza o renascimento da primavera e o fim do inverno.



Supostamente para representar um castelo "Buerg", a pira é construída com materiais inflamáveis. Depois do anoitecer, uma procissão de tochas, "Fakelzuch", é organizada no centro de escuteiros de Badboeschelch. O acesso ao evento é gratuito.

Sábado (25), às 20h, no café Marionnette, capital

Luxembourg Comedy Night

O café Marionnette, na capital, vai ser o palco da noite de comédia em inglês com o humorista irlandês Matthew McAloone, no sábado, a partir das 20h. O mestre de cerimónias Joe Eagan, do Canadá, vai apresentar o evento e os comediantes Scott Reuter (Luxemburgo) e Carel Van Heerden (África do Sul) vão também subir a palco para um espetáculo que promete muitas gargalhadas. O bilhete custa 20 euros para uma pessoa e 37 para um casal.

