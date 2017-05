A companhia S.A. Marionetas - teatro & bonecos participa este fim de semana no festival "Les marionnettes Sauvages", em Differdange.

O grupo de Alcobaça vai apresentar o espetáculo "Teatro Dom Roberto" e o espetáculo "etc...", dos autores José Gil, Sofia Vinagre e Natacha Costa Pereira.



A companhia, fundada em 1997, tem mais de 110 apresentações e conta no palmarés com prémios como ' Melhor produção nacional de videoclips' (2001), Troféu Afonso Lopes Vieira - (2006), Louvor da câmara de Alcobaça pela exposição 12 anos a trabalhar para o boneco (2009), 'Preservação e continuidade do teatro de marionetas europeu' (Praga, 2010), 'Award of puppetry festival participation' 21º UNIMA congress & world puppet festival (China, 2012), 'Alcoa d´Ouro' (2013), 'Melhor espetáculo tradicional de marionetas de rua' no Wayang World Puppet Carnival (Indonésia, 2013) e 'Best Traditional Show' na Harmony World Puppet Carnival (Tailândia, 2014).

Em 2015, o ano mais internacional da companhia, arrecadaram mais dois prémios internacionais, o prémio 'Melhor Manipulação' com os espetáculos 'Dom Roberto' e 'etc...', na Polónia, e o prémio 'Inovação Artística', com 'etc...', na China.

Foto: Facebook S.A. Marionetas

O festival vai ter lugar em diversos locais de Lasauvage, em Differdange, e vai contar com 27 espetáculos em recintos fechados e outros 56 ao ar livre e gratuitos.



Os bilhetes para os espetáculos em recintos fechados custam 12 euros para adultos e para menores de 18 anos.

A companhia portuguesa vai atuar no domingo, às 11h30 no "Theaterhaus Poppespënnchen" de Lasauvage.

Mais informações no site da organização.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.