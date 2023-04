Uma fotografia de Leonor Silveira foi escolhida para servir de cartaz à quinzena dos Cineastas.

Estamos fartos de Cannes? Sim estamos! Aonde vamos? Vamos a Cannes!

Raúl REIS

Todos os anos me queixo da mesma coisa quando menciono nestas páginas a programação do maior festival de cinema do mundo: os nomes repetem-se. São sempre os mesmos realizadores. Parece existir uma lista de habitués que têm lugar marcado na seleção do festival sempre que fazem um filme.

Paulo Portugal foi mais longe e acrescentou novidades ao termo habitués. Depois de conhecer a seleção oficial deste ano, o crítico português falava de "seleção competitiva com os habitués 'filhos do festival' da praxe".

Na seleção oficial há (por agora) 20 filmes dos quais apenas três não são realizados por cineastas que estejam pela primeiro vez na competição oficial ou numa das secções paralelas.

Os três neófitos são Jonathan Glazer, com "The Zone of Interest", Wang Bing com "Youth" e Ramata-Toulaye Sy que apresenta a sua primeira longa metragem "Banel e Adama".

Os outros nomes são – como diz Paulo Portugal – filhos ou vencedores crónicos do festival. Entre os rebentos mais amados está a indescritível (habitualmente por más razões) Maïwenn que abre o festival com um filme sobre a corte de Versalhes com Johnny Depp no papel de rei francês.

Além da jovem prodígio gaulesa vamos poder ver o inqualificável (por boas razões) Aki Kaurismaki, que gosta tanto de Portugal como eu, e que apresenta "Fallen Leaves", além do brilhante (por causa do seu cinema e das cores que usa) Wes Anderson autor de "Asteroid City".

Todd Haynes vai, de novo, ser um dos raros representantes do cinema anglo-saxónico, a par de um dos habitués mais habituados à Croisette, Ken Loach. O britânico, que já se pode colocar na categoria dos velhos mestres, tem a companhia nesse clube de Marco Bellocchio e Wim Wenders.

O realizador alemão e o chinês Wang Bing têm uma dupla participação este ano no festival, dentro e fora de competição. Wim Wenders regressa a Cannes com "Perfect Days", rodado no Japão, na competição oficial, e "Anselm (Das Rauschen der Zeit)", nas sessões especiais. O mesmo acontece com Wang Bing, com um documentário na competição e a ficção "Man in Black" fora dela.

A organização destaca ainda a presença mais representativa de sempre de realizadoras, com um total de seis. Entre elas a interessantíssima Alice Rohrwacher e a sempre surpreendente Catherine Breillat.

Resta-nos a competição paralela Un Certain Regard para descobrir novos nomes... que é também onde temos uma presença portuguesa com o filme de João Salaviza realizado as quatro mãos com a brasileira Renée Nader Messora. O filme chama-se "A Flor do Buriti", e foi rodado com o povo indígena Krahô, do Brasil.

Portugal estará também em Cannes através do cartaz da Quinzena dos Cineastas (anteriormente Quinzena dos Realizadores) que exibe uma portuguesa num filme de Manoel de Oliveira. Trata-se de uma bela homenagem da organização ao cinema do mestre português, celebrando os 30 anos da passagem de "Vale Abraão" por aquele certame, escolhendo assim uma fotografia de Leonor Silveira.

Por fim, no que diz respeito às presenças portuguesas, o diretor de fotografia Rui Poças vai fazer parte do júri da Semana da Crítica, um dos programas paralelos do festival de Cannes, com programação própria de filmes e atribuição de prémios. Rui Poças já trabalhou com realizadores como Miguel Gomes, João Pedro Rodrigues e Vicente Alves do Ó. Poças também assinou a fotografia de "Zama", de Lucrecia Martel, "Frankie", de Ira Sachs, e "Alma Viva", da lusodescendente Cristèle Alves Meira. Em língua portuguesa temos ainda o documentário "Retratos Fantasmas", do realizador brasileiro Kléber Mendonça Filho.

"Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, e "Indiana Jones e o Marcador do Destino", de James Mangold, são dois dos momentos mais esperados pelos festivaleiros, havendo a promessa de que o elenco do filme de Scorsese estará presente na íntegra na projeção, incluindo De Niro e DiCaprio.

O júri da competição oficial será este ano presidido pelo realizador sueco Ruben Ostlund.

E nós lá estaremos, apesar dos habitués...

