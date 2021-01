Pelo terceiro ano consecutivo, a estação de Metz foi considerada a mais bonita do país no concurso lançado pelos caminhos de ferro franceses.

Estação de Metz eleita a "mais bela" de França

A estação de Metz é a mais bonita de França, segundo a avaliação do SNCF. Pelo terceiro ano consecutivo, a gare que também entra nos rankings das "mais belas" do mundo foi distinguida pelas milhares de pessoas que participaram no concurso que os caminhos de ferro franceses lançaram nas redes sociais. Em apenas 48 horas, a mobilização em passa dos utilizadores da Mosela e Lorena ajudou a repetir o triunfo de outros concursos.

Lex Kleren

À frente da estação Saint-Brieuc na Bretanha com uma margem de 253 votos, a estação de Metz ganhou com 76.829, de acordo com as contagens oficiais do organizador do concurso, Gares & Connexions, contra 76.594 para a capital da Côtes-d'Armor. Construída em 1908, a gare de Metz é um dos monumentos históricos da cidade. O relógio que ocupa a fachada, numa torre de 30 metros, continua a ser um ex-líbris da cidade.

Em reação, o presidente da Câmara de Metz, François Grosdidier saudou a mobilização dos habitantes da cidade francesa. O título chega numa altura em que o autarca de mostra cada vez mais determinado a "vender Metz como um dos destinos mais belos da Europa".

O gesto foi repetido pelo o ministro francês dos Transportes e pelo plantel do FC Metz. Num tweet de satisfação, os "Grenats", em nono lugar no campeonato da Ligue 1, elogiaram a grande mobilização dos adeptos.

[ ℂ𝕠𝕟𝕔𝕠𝕦𝕣𝕤 ]



🏅 Grâce à vous, la Gare de Metz remporte pour la troisième fois le titre de #LaPlusBelleGare 😍



🏆 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑎̀ 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ! — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 20, 2021





