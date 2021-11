Uma seleção cultural do que não pode perder nos próximos dias no Luxemburgo.

Agenda cultural

Espetáculos a não perder nos próximos dias no Luxemburgo

Dia 17, Philharmonie

Anne-Sophie Mutter, violinista

Anne-Sophie Mutter, violinista que vai estar no Luxemburgo esta quarta-feira. Foto: DR

A violinista Anne-Sophie Mutter conjuntamente com a sua Orquestra de Câmara, que reúne jovens intérpretes apoiados pela sua Fundação estreiam a obra Gran Cadenza.

Dia 18, às 19h30, Philharmonie

Isles & Rivers no "Festival Rainy Days"

Os músicos Bijan Chemirani e Sokratis Sinopoulos regressam à Philharmonie no âmbito do “Festival Rainy Days”. Ao longo do concerto poderá ouvir-se música persa, conjugada com música ocidental barroca e contemporânea.



Dia 18, às 20h, No Teatro Nacional do Luxemburgo

Victor Hugo – Quo Vadis Europa?

Por ocasião do 150° aniversário da passagem do escritor Victor Hugo pelo Luxemburgo o Trio Cénacle apresenta uma noite multimédia baseado em composições musicais construídas com base em poesias de Victor Hugo.

Dia 18, às 18h , no Museu Nacional de História e da Arte (MNHA)

Visita temática para conhecer a obra de Robert Brandy

O aparecimento do misterioso Bolitho Blane na vida e arte de Robert Brandy fala muito sobre a imaginação desenfreada do artista. Através deste avatar, o pintor responde ao seu desejo de introduzir narrativa e história na sua pintura. Inscrições através do email: servicedespublics@mnha.etat.lu.

Dia 19, às 18h30, na Cinemateca

Motel X, Festival de Cinema Português

"O Lobo Solitário", de Filipe Melo, será um dos filmes exibidos no certame. Foto: Divulgação

Uma séria de curtas metragens portuguesas, exibidas no Festival de Cinema de Terror Motel X serão exibidas na Cinemateca da capital.

Dia 20, às 11h, na Abadia de Neimënster

Concerto de Encerramento – Academia de Composição Luxemburguesa

Foto: John Schmit

A Orquestra Filarmónica do Luxemburgo e o conjunto United Instruments of Lucilin organizam a Academia de Composição Luxemburguesa que se realiza no âmbito do "Festival Rainy Days". Este ano reunirá oito jovens compositores para trabalhar durante uma semana numa nova peça com Clara Iannotta e George Aperghis, dois professores de renome internacional, e um conjunto de músicos profissionais. O concerto de encerramento da academia é um evento l para descobrir o resultado do seu trabalho.

Dia 21, às 19h, Rotondes

Dança, SAHASA

Foto: DR

SAHASA é um espetáculo de dança multidisciplinar imaginado por Jill Crovisier. Inspirado numa palavra nepalesa que significa coragem e audácia, a coreógrafa colaborou áreas para criar uma mistura entre dança, futebol, freestyle e vídeo.

Dia 21, às 16h, Mudam

Exibição de obras em vídeo de Martine Sym

Esta projeção apresenta duas obras em vídeo de Martine Syms, cuja obra Mythiccbeing (2018) está incluída na exposição Post-Capital: Arte e Economia da Era Digital, que está em exibição em Mudam até 16.01.2022.

Dia 21, às 20h, Philharmonie

Concerto de Yuja Wang e Gautier Capuçon

A violinista Yuja Wang e o violoncelista Gautier Capuçon apresentam obras de Claude Debussy, Dmitri Chostakovitch e Sergueï Rachmaninov.

Até dia 27/02/2022, Mudam

Exposição "Freigeister: Fragmentos de uma cena de arte no Luxemburgo e não só"

Foto: MUDAM

Organizada por ocasião do 15º aniversário do Mudam, a exposição Freigeister esboça um retrato subjetivo da atual cena artística luxemburguesa, reunindo catorze artistas artistas nascidos nas décadas de 1970 e 1980.

Dia 23, às 19h, no Den Atelier

Balthazar

Após uma pausa de alguns anos, Balthazar está de volta com um novo álbum intitulado "Fever".

