A bailarina portuguesa Catarina Barbosa sobe ao palco nos dias 3 e 4 de janeiro no TROIS C-L – Centro de Criação Coreográfica do Luxemburgo, no espaço Banannefabrik, em Bonnevoie, na capital.



Catarina Barbosa, que se encontra atualmente em residência artística no TROIS C-L, faz parte do elenco do espetáculo “Art. 13”, um projeto artístico dirigido por Sandy Flinto e Pierrick Grobéty, que aborda o tema da migração na sociedade atual.



No palco vão entrelaçar-se várias formas de migração. O público vai poder testemunhar trechos de histórias fragmentadas e enlaçadas, vidas desorganizadas, que carecem de uma rotina e de referências. Vidas à procura de uma nova identidade.



É nesta atmosfera que os bailarinos exploram a diferença invisível e íntima de pertença cultural e do respectivo processo de aculturação.



O espetáculo pode ser visto na próxima quarta e quinta-feira na Banannefabrik (rue du Puits, n° 12, em Bonnevoie), a partir das 19h.



Bailarina e coreógrafa natural da Póvoa de Varzim, Catarina Barbosa reside no Luxemburgo deste início de 2016, onde criou com o companheiro, o bailarino belgo-luxemburguês Baptiste Hilbert, a associação As We Are (AWA), dedicada à dança contemporânea.



A portuguesa, de 24 anos, iniciou-se na dança aos cinco anos na escola Academia Gimnoarte. Integrou depois o Conservatório Nacional em Lisboa, onde interpretou papéis em obras do reportório clássico, desde “Le corsaire” a “Casse-noisette” e “Don Quichotte”.



Terminou a sua formação no Ballet Junior de Genebra, na Suíça, onde se estabeleceu a partir de 2014, e onde evoluiu para um registo mais contemporâneo. Foi aí que trabalhou em peças como “Flabbergast” (Gustavo Ramirez Sansano), “Aspects of love” (Stjin Celis), “Kiokou” (Ken Ossola) e “Documento” (Guilherme Botelho), entre outras. Em 2015, colaborou na criação “Deuses e Demónios”, do coreógrafo Benvindo da Fonseca, para a companhia portuguesa “Nós da Dança”.



No Luxemburgo, participou este ano com o seu companheiro no espetáculo “Les Émergences”, em abril no Cercle Cité (capital), e em maio no CAPe (Ettelbruck) e no TROIS C-L, com a coreografia “With My Eyes”.

Em maio de 2016, participou no Dia Mundial da Dança com a peça “As you want”.



