“Espero que ’Glória’ seja a primeira de várias investidas internacionais”

Em entrevista ao Contacto, o realizador Tiago Guedes explica como foi dirigir a primeira série portuguesa a ser produzida para a Netflix e que está a ser um grande sucesso no Luxemburgo.

Estreou a 5 de novembro e nesse fim de semana chegou ao primeiro lugar do top português do serviço de streaming da Netflix. “Glória” vai buscar o nome à localidade ribatejana de Glória do Ribatejo, onde durante o Estado Novo, e em plena Guerra Fria, foi criado um centro de retransmissão de rádio americano, RARET, destinado a emitir propaganda ocidental e anticomunista para o bloco soviético. É aí que se desenrola a ação deste “thriller” de espionagem, passada nos anos 60, do século XX, e assente em alguns factos reais. A história de ficção é protagonizada pela personagem do engenheiro João Vidal (interpretado por Miguel Nunes), filho de um alto dirigente do Estado Novo, e recrutado pelo KGB, polícia secreta soviética. A série foi realizada por Tiago Guedes, a quem coube recentemente a direção do filme ’A Herdade’. Em entrevista ao Contacto, o realizador explicou como foi dirigir a primeira produção lusa para a Netflix e que portas se podem abrir a partir daqui para o cinema e as séries nacionais.

Sendo a primeira produção portuguesa original na Netflix, qual é o sentimento por parte do Tiago e da equipa da série? Há uma responsabilidade acrescida por ser uma oportunidade de abrir portas para outras produções portuguesas na plataforma?

É um sentimento de orgulho e de responsabilidade. Pareceu-nos uma oportunidade excelente para mostrar que Portugal está bem servido de talento nas diferentes áreas de produção e execução audiovisual.

Como foi realizar ’Glória’? Foi muito diferente de outras realizações por se tratar de uma série Netflix?

Foi diferente principalmente pela duração da rodagem e por estarmos a fazer 10 episódios em bastantes decores e com cenas complexas.

Alguma história caricata das gravações, que tenha ficado fora das câmaras?

Não me lembro de nada especial dentro desse sentido; aconteceram muitas aventuras diariamente, lutas contra os elementos do clima e da pandemia. Foi uma rodagem de elevada exigência onde me senti sempre muito salvaguardado por uma equipa de excelência.

Como foi a relação com Pedro Lopes, o criador da série?

Foi uma boa relação de cooperação e respeito mútuo.

A produção da série envolveu cerca de 200 pessoas, com um elenco internacional com 80 atores. Como foi trabalhar com esta equipa?

Foi muito bom. Não me canso de elogiar a equipa de rodagem e o elenco da série. Foi uma aventura repleta de desafios e dificuldades mas que foi de um enorme prazer pelas pessoas que levaram a série às costas.

Qual é a expectativa em relação à estreia da série?

Não tenho expectativas, já está fora do meu controlo. Claro que espero que seja bem recebida.

O que é que ’Glória’ pode trazer para o futuro da ficção portuguesa? É o início de uma nova era?

Espero que seja a primeira de várias investidas internacionais relevantes no nosso mercado. Que não sejam apenas co-produções, mas que se crie um hábito de investir em Portugal.

Depois de realizar ’Glória’, o que se segue na carreira do Tiago? Já há novos projetos?

Estou neste momento a filmar a minha próxima longa metragem de cinema.

